Sapevate che il vostro segno zodiacale ha una rispettiva pietra che può proteggervi ed esaltare i vostri pregi? A ogni segno zodiacale la propria pietra portafortuna.

Ecco qui l’elenco, segno per segno:

Ariete: pirite per l’energia emotiva;

Toro: quarzo rosa per una migliore comunicazione;

Gemelli: agata per l’ingenuità e il bilanciamento;

Cancro: pietra di luna per protezione ed empatia;

Vergine: quarzo citrino per esaltare la progettualità;

Capricorno: sodalite per raggiungere i propri obiettivi;

Leone: occhio di tigre per la passionalità;

Sagittario: lapislazzuli per tranquillizzare il carattere;

Acquario: ametista per bilanciare la sete di libertà;

Bilancia: labradorite per esaltare l’equilibrio;

Pesci: quarzo blu per cambiamento;

Scorpione: ossidiana nera per padroneggiare meglio le energie.

Inaspettati effetti benefici su corpo e mente

Più specificatamente, molte pietre vengono utilizzate come vigoroso antistress: da segnalare l’ametista, quarzo viola per eccellenza, ma anche acquamarina, fluorite e sodalite. Se si è in cerca di uno sprint lavorativo ed economico buoni rimedi sono il quarzo citrino o la pirite, la pietra del fuoco, mentre per consolidare i rapporti umani sono utili quarzo rosa e la famosa moonstone – pietra di luna – da non confondere con la simil “sorella” selenite. Utile contro l’ansia insieme alla labradorite, la pietra di luna svela le dinamiche relazionali corrotte: proprio per il suo legame con l’astro notturno ha caratteriste che esaltano il lato femminino, oltre a migliorare la qualità del sonno insieme ad ametista, agata, ematite e cristallo di rocca. Per aumentare l’empatia sono invece consigliate pietre come quarzo rosa, ametista, lapislazzulo ed ematite. I vari cristalli sono collegati ai sette chakra corporei ed è quindi molto utile indossarli durante yoga o meditazione.

A ogni segno zodiacale la propria pietra portafortuna: guida pratica alla cristalloterapia

I cristalli si dividono per colore e tipo: le pietre sul rosso, tra cui diaspro, occhio di tigre e agata, sono dotate di un potere energizzante e dominante; le pietre azzurre come l’acquamarina di un tono calmante ed equilibrante; le nere come ossidiana, onice e tormalina di uno scudo energico protettivo contro radiazioni da computer e influssi negativi; le rosee come il quarzo attirano invece sentimenti positivi come amore e amicizia; le bianche tipo il cristallo di rocca servono a purificare se stessi o gli ambienti. I metodi per pulirle vanno dal sciacquarle sotto l’acqua corrente a metterle sotto sale. Per caricarle energeticamente spesso viene utilizzato l’ausilio della luce lunare (raramente solare, i quarzi ad esempio rischiano di rovinarsi).