Le migliori tendenze per arredare la casa con gusto e come usare il colore dell’anno

L’ambiente in cui trascorriamo molto tempo merita delle attenzioni particolari. Ogni mobile e oggetto parla di noi. All’utilità, quindi, uniamo personalità ma anche bellezza. Per rendere più bella la casa potrebbe servirci conoscere le ultime tendenze di arredo.

Scegliere la città, il quartiere e la casa dove abitare a volte può essere laborioso. Quando però si risolve tutto cominciamo a riempire le stanze con mobili e oggetti di vario tipo. Anche quando abitiamo in un appartamento da qualche anno potremmo decidere di cambiare qualcosa per abbellirlo.

Così come nella moda ogni anno architetti e interior designer indicano delle tendenze. Abitare in un ambiente confortevole, accogliente e bello potrebbe essere alla portata di tutti.

Le migliori tendenze per arredare la casa con gusto spendendo poco

Uno dei must di quest’anno in fatto di arredamento e biancheria per la casa riguarda i materiali naturali. Scegliamo, quindi, tessuti come il cotone, il velluto e la seta, ma anche il lino. Pensiamo alle lenzuola o ai cuscini, ma non dimentichiamoci delle tende. Specialmente in inverno saranno di cotone pesante oppure di velluto.

La lana si preferirà per le coperte per il letto o plaid da poggiare sul divano.

Per i mobili è il legno il materiale da preferire, anche grezzo. In case più moderne, però, si possono accostare vetro e metallo, ad esempio in tavole e tavolini da salotto.È importante ritagliare uno spazio da dedicare al verde, magari in più stanze. Se c’è un balconcino o meglio una terrazza, cureremo la disposizione di vasi e sedute.

In case piccole su mensole e mobili mettiamo piante ricadenti, meglio se appese in bei cesti.

Un’altra tendenza riguarda l’accostamento di vari elementi anche grandi e molto colorati. Bando al minimalismo, quindi.

Idee per usare il colore dell’anno in casa

Il colore dell’anno in corso è il Viva Magenta. Si tratterebbe di un rosso cremisi vivace e molto versatile. Non solo adatto ad abiti, cappotti e scarpe, ma potrebbe pure ravvivare una stanza. Per esempio possiamo ridipingere delle pareti. Questo colore potrebbe accostarsi bene con tanti altri. Pensiamo a un copriletto Viva Magenta e a cuscini bianco panna. Una poltroncina e delle lampade da tavolo di questo colore rinnoveranno lo studio.

Nel caso stessimo pensando di arredare il bagno, potremmo optare per dei mobiletti del colore dell’anno. Una vasca staccata Viva Magenta con piedini dorati sarebbe molto chic e alla moda.

Per la cucina compriamo presine e strofinacci colorati. Dopo aver lavato o passato la scopa elettrica disponiamo sui pavimenti qualche tappeto rosso cremisi o lampone. In questo modo renderemo più allegro l’aspetto del salotto e delle camere da letto. Come abbiamo visto, le migliori tendenze per arredare la casa con gusto sono facili da seguire anche avendo un budget limitato.