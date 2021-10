Molte volte pensiamo che, per regalare una vacanza al nostro partner, per vivere insieme momenti indimenticabili, ci costerà una fortuna. Partiamo già abbastanza abbattuti per la spesa che dovremo affrontare ma sappiamo che ci meritiamo una vacanza. Però, troppo spesso, commettiamo l’errore di non interrogare abbastanza internet alla ricerca di qualcosa di speciale ma non costosissimo. Ebbene, grazie a questa guida, conosceremo alcune soluzioni che potrebbero fare al caso nostro. Se, ad esempio, intendiamo puntare su una città da favola, ricca di fascino e storia, dovremo inevitabilmente valutare l’opzione: Roma. La città eterna non manca di niente e potrà essere il luogo romantico dove sentirci finalmente al centro del mondo. Ecco, dunque, 4 bed and breakfast al centro di Roma dove trascorrere weekend da favola a prezzi contenuti.

Ecco le strutture ai primi posti per servizi e rapporto qualità prezzo

Si tratta di posti non economicissimi ma, se l’obiettivo è un fine settimana indimenticabile, potremo dire di aver scelto bene. La spesa che affronteremo sarà non superiore a 100 euro a notte ma la colazione è inclusa. Essi rappresentano un’ottima alternativa all’hotel di lusso, che è di gran lunga più caro. Quindi, ottimo rapporto qualità prezzo, centralità, location degna dei migliori alberghi che costano anche 5/6 volte tanto. Il primo posto spetta al B&B Rome River Inn, che si trova a soli 10 minuti a piedi da Piazza Navona. Le camere sono arredate con cura e ben insonorizzate e il personale è molto professionale e gentile. Con il prezzo indicato potremo avere la suite, dove troveremo un divano e una rilassatissima vasca idromassaggio con cromoterapia. La colazione, poi, è di grande livello. Quindi, non manca davvero nulla: punteggio 10!

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Altro posto di eccellenza si chiama Town House 62, collocato nel quartiere tranquillo e affascinante di Prati. Ci si trova lontani dai rumori assordanti della città ma comunque al centro di Roma. Esso, infatti, si trova a 450 metri dalla fermata della metro Lepanto e a 15 minuti a piedi da Città del Vaticano. Qui, le camere sono molto pulite e rifinite con lusso e gusto e la colazione viene servita in camera. Anche qui la chicca è la presenza della doccia con idromassaggio in bagno.

4 bed and breakfast al centro di Roma dove trascorrere weekend da favola a prezzi contenuti

Altra scelta interessante potrebbe cadere sul B&B Trevi, anch’esso centralissimo. È situato a 50 metri dalla Fontana di Trevi e soli 5 minuti a piedi dalla metro Barberini. Le camere, anche qui, sono degne di nota, in quanto molto belle e spaziose. Esse dispongono di bellissimi soffitti in legno che creano un’atmosfera elegante tra il rustico e il moderno. Inoltre, sono pulite e dotate di un bagno veramente di lusso. La posizione della struttura è l’ideale per visitare la città. Anche qui, la colazione è abbondante e di un’ottima qualità.

Infine, altro consiglio per chi vuole alloggiare in un’altra zona top di Roma, cioè al Colosseo, è la Locanda Colosseo. Essa si trova a circa 400 metri dal Colosseo e dal Foro Romano. Inoltre, è situata all’interno di un elegante palazzo del centro storico. L’atmosfera è gioviale e amichevole in quanto il proprietario è sempre disponibile a fornire indicazioni e suggerimenti utili. Le camere, poi, sono particolarmente eleganti, con arredi pregiati e curati nei minimi dettagli. I materassi in memory foam, poi, assicurano un riposo meraviglioso e la pulizia è ottima.

Approfondimento

Queste sono le regole d’oro per evitare di essere truffati quando si prenota una vacanza