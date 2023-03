Fisico perfetto in poche settimane? Fai come Michelle Hunziker e allenati in casa per un’ora al giorno: il risultato è sbalorditivo

È arrivata la primavera e con essa le lunghe giornate soleggiate. La prova costume si avvicina inesorabilmente e se vogliamo tornare in forma occorrerà iniziare per tempo. Sono tante le persone che non riescono ad andare in palestra, senza considerare il fatto che gli allenamenti sono piuttosto costosi. Per questo motivo, oggi vogliamo suggerirti un allenamento facile da fare senza muoversi da casa.

Quando sfogliamo le riviste dal parrucchiere o guardiamo la TV vediamo le star sfoggiare fisici da urlo. Tra le showgirl più amate dagli italiani c’è senza ombra di dubbio Michelle Hunziker. 46 anni, mamma di 3 figlie e quasi nonna, Michelle Hunziker è una tra le donne più invidiate per bellezza, simpatia e forma fisica.

Con questo articolo ti sveliamo come fa Michelle per tenersi in forma suggerendoti degli esercizi da fare in casa. Se fatti con costanza, potrai ottenere risultati incredibili. Se vuoi conoscere i segreti di Michelle Hunziker, continua a leggere i prossimi paragrafi.

Fisico perfetto in poche settimane: segui i consigli di Michelle Hunziker per tornare in forma senza fatica

Michelle Hunziker non segue diete drastiche. La showgirl non si priva dei cibi che ama, ma ne mangia piccole quantità. Inoltre, pratica molto sport sin da quando era una bambina. Sci, pattinaggio sul ghiaccio e snowboard, ma anche mountain bike, tennis, nuoto, jogging e beach volley.

Non ci stupisce dunque che Michelle abbia un fisico così perfetto. Tuttavia, la donna crede che per avere una buona forma fisica non servano tanti attrezzi e ricorrere a costosi personal trainer e abbonamenti in palestra. Per stare bene basta allenarsi all’aria aperta e nella comodità di casa, ma essere costanti. Ecco, dunque, come si allena Michelle Hunziker ogni giorno.

Allenati come Michelle Hunziker per perdere peso velocemente e avere un fisico tonico da fare invidia

Una combinazione di esercizi funzionali a corpo libero è il segreto per mantenersi in forma. Per ottenere un fisico perfetto in poche settimane esegui 2 serie da 15 ripetizioni di plank, side plank e butterfly sit up. Questi esercizi sono mirati per definire gli addominali. Per le braccia, la schiena, le spalle e i muscoli dorsali esegui 30 ripetizioni dell’esercizio del rematore inverso.

Per tonificare e definire cosce e glutei, Michelle esegue 20 ripetizioni del ponte, air squat, affondi laterali e push up. Inoltre, per completare l’allenamento, la showgirl abbina anche almeno 30 minuti di attività cardio come la corsa, la bicicletta o il salto con la corda.

Questo tipo di allenamento è ideale per una donna come Michelle che spesso è in viaggio per lavoro, ma non solo. I consigli di Michelle sono perfetti per coloro che non hanno a disposizione molto tempo e risorse economiche. Infatti, possiamo fare questi esercizi in autonomia a casa o all’aria aperta, senza particolari attrezzi e senza iscriversi in palestra.