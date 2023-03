Come si chiamerà il figlio di Harry Potter? Scatta il toto nomi che fa impazzire bookmakers e social

David Radcliffe è uno degli attori più popolari al Mondo. Pur provando in ogni modo a uscire dal personaggio di Harry Potter, ovunque è riconosciuto solo e soltanto per questo. Ha conquistato milioni di persone con le sue leggendarie storie. Tra qualche mese diventerà padre e il mondo dei bookmakers e dei social si è scatenato per cercare di capire quale sarà il nome del nascituro. Scopriamo insieme quelli più gettonati.

Un attore è felice quando non viene più riconosciuto con il suo nome proprio ma con quello con cui è diventato famoso su piccolo e grande schermo? Crediamo che, tendenzialmente, la risposta sia no. Perché si vorrebbe andare oltre al personaggio mentre spesso, invece, si rimane incastrati e qualsiasi cosa si faccia per uscirne, risulta vana.

È il caso di David Radcliffe, unanimemente riconosciuto come Harry Potter, anche oggi che sono passati più di 20 anni dal primo film. Eppure, nonostante altre apparizioni cinematografiche, il suo nome è legato a doppio filo con quello del maghetto, nato dalla penna di Joanne Rowling. Celebrità e milioni di sterline valgono bene un’identità? Ai posteri l’ardua sentenza.

Chi è David Radcliffe

Nato nel 1989 in Gran Bretagna, mai avrebbe pensato che 11 anni dopo la sua vita potesse cambiare come poi successe. Infatti, la Rowling, per cedere i diritti dei suoi libri alla Warner Bros impose la scelta di un cast di attori britannici. Quando David si presentò ai provini per Harry Potter aveva già avuto un’esperienza cinematografica alle spalle.

Figlio di un agente letterario e di un’agente di casting, infatti, aveva recitato in “David Copperfield”, lo sceneggiato televisivo trasmesso nel 1999 dalla Bbc, interpretando il giovane protagonista del romanzo di Charles Dickens. La vita gli cambiò l’anno successivo, quando venne scelto per portare in scena le storie del celebre maghetto che conquistò il Mondo, diventando un fenomeno di massa sin dal primo film della saga. A quello ne seguirono altri otto, fino al 2011, quando, ormai ventiduenne, abbandonò il suo personaggio.

Negli anni successivi ha recitato in un’altra quindicina di film, in alcune serie TV e in teatro, ma il suo nome è sempre stato accostato ad Harry Potter.

Come si chiamerà il figlio di Harry Potter? Ecco le possibilità

L’annuncio social della sua paternità da parte della compagna, Erin Darke, conosciuta su set una decina di anni fa, ha scatenato i bookmakers di tutta la Gran Bretagna sul toto nomi. Si sa che nella terra d’Albione si è soliti scommettere su tutto, figuriamoci su uno dei figli degli uomini più celebri dell’intero Regno Unito. Ovviamente, anche i social ci hanno messo del loro. Via Instagram è arrivato l’annuncio di paternità, come quello di maternità di pochi giorni fa di Diletta Leotta, e sotto, puntuali, i commenti dei fan del maghetto.

Inevitabile l’accostamento con i nomi principali della saga. Di conseguenza, se fosse maschio, Harry è decisamente il favorito. Subito dietro, ecco James, il secondo nome. In ambedue i casi sarebbe una scelta tradizionale. Così come, se fosse femmina, quello di Ginevra o Bonnie, rispettivamente il nome della compagna di Harry Potter e il nome proprio dell’attrice che la interpreta (Bonnie Wright). Poi, però, iniziano le stranezze, come Albus Severus, come scritto da un fan sui social di Radcliffe, oppure Sirius Black, uno dei personaggi più belli della saga. O ancora, al femminile, Hermione, come la sua migliore amica, o Emma, come quello dell’attrice che l’ha portata in scena in ogni episodio, la Watson.

Ispirazione non solo dal cinema, ma anche da poesia e calcio

Infine, cercando tra i vari interessi di Radcliffe, i bookmakers ipotizzano che il nome possa arrivare da altri ambiti, staccandosi da Harry Potter. La grande passione per la poesia, ne ha pubblicate parecchie con lo pseudonimo di Jacob Gehrson, oppure il calcio, tifosissimo del Fulham. E qui si può scegliere tra gli idoli di gioventù, come Damien Duff, Bobby Zamora o Clint Dampsey o, perché no, quello di Roy Hodgson, il tecnico che portò la sua squadra del cuore a una memorabile finale di Europa League.

Come si chiamerà il figlio di Harry Potter? Insomma, tra quelli della saga, tra le poesie e il calcio, potrebbe chiamare il primogenito in molti modi. Di sicuro i bookmakers faranno affari d’oro, come spesso accade in questi casi, cercando in tutti i modi di individuare il nome giusto.