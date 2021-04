L’acciaio inossidabile ha ormai preso piede in tutte le nostre case. Oltre al piano cottura, tanti sono gli oggetti fatti di questo materiale. Questo grazie non solo al prezzo contenuto, ma anche al fatto che è un materiale che richiede poca manutenzione. Non si ossida con l’umidità come l’alluminio o l’ottone, e non si annerisce come l’argento. Ma anche se è davvero molto resistente, può opacizzarsi con il tempo. Rendendo i nostri soprammobili, gioielli o piano cottura opachi. Come rimediare? Semplice, con un detergente fai da te!

Mai più acciaio opaco e spento con questo trucco davvero geniale

Tante sono le persone che si affidano a metodi e rimedi naturali. Questo perché siamo tutti più coscienti riguardo l’inquinamento. E preferiamo utilizzare prodotti naturali piuttosto che detergenti chimici. Ovviamente quando è possibile. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo il segreto per rendere di nuovo splendente l’acciaio in poche mosse.

La vodka non serve solo per i cocktail

Può essere un fedele alleato della pulizia! Questo perché contiene alcol naturale, ottenuto dalla fermentazione di cereali o patate. Ha quindi un’alta gradazione alcolica, in genere intorno al 45%. Quindi può essere usata per disinfettare. Lo abbiamo visto tante volte nei film, quando non c’era altra soluzione. Qualcuno che versava della vodka su una ferita per disinfettarla! Oggi però la useremo per creare una soluzione che ridarà splendore all’acciaio. Basterà versare in una ciotola 20 grammi circa di bicarbonato, 30 millilitri di vodka, e una spruzzata di succo di lime. Mescolare il tutto con un cucchiaino. Dopodiché basterà intingere una spugnetta nella soluzione e poi strofinarla sull’oggetto di acciaio. Passare poi un panno asciutto per eliminare i residui e il gioco è fatto. L’acciaio sarà di nuovo brillante!

Ecco quindi, mai più acciaio opaco e spento con questo trucco davvero geniale. Un metodo alternativo utile ed efficace. Così eviteremo di spendere soldi per comprare detergenti chimici che fanno male all’ambiente. E con la vodka rimasta possiamo preparare un gustoso Moscow Mule.