Non serve l’estetista per questo fantastico massaggio drenante fai da te che regala gambe leggere e agirebbe anche contro l’effetto buccia d’arancia

L’estate è più vicina di quanto possiamo pensare, soprattutto se si parla di rimettersi in forma.

Come ben sappiamo, infatti, le diete miracolose non esistono, e in prossimità delle feste pasquali è ancor più difficile essere ligi al dovere.

Alcune tra le più tenaci, avranno già da gennaio iniziato a rivedere l’alimentazione e a intensificare l’attività sportiva.

Due elementi senza i quali non possiamo assolutamente pensare di ottenere risultati, magari aggrappandoci a trattamenti che promettono centimetri in meno a costi esorbitanti.

Tuttavia, abbinare a tutto questo dei massaggi ben fatti può regalare grandi soddisfazioni e far bene al nostro organismo in generale.

Delle gambe più leggere e toniche possono farci sentire molto più sicure di noi stesse, aumentando notevolmente anche l’energia con cui affrontiamo il quotidiano.

La buona notizia è che non serve l’estetista per questo fantastico massaggio drenante, che possiamo fare in autonomia a casa nostra.

Magari con l’ausilio di qualche buona crema o olio essenziale apposito.

Attenzione ad alcune sane abitudini

Ovviamente, come accennato, la cosa da fare è non credere ai miracoli, almeno non quando si parla di forma fisica.

Esistono infatti alcuni fortunati che possono far affidamento a metabolismi super veloci ed a costituzioni fisiche impeccabili.

Tutti gli altri, che sono la maggioranza, non possono far altro che darsi da fare, sia sul fronte alimentare che su quello dell’attività fisica.

È fondamentale, pertanto, abbinare a qualsiasi trattamento estetico, fatto da sole o da un’estetista esperta, un sano stile di vita.

Parliamo, dunque, di dieta equilibrata (evitando assolutamente il fai da te e affidandosi a professionisti), movimento e astensione da vizi come il fumo e l’alcol.

Con particolare riferimento alla ritenzione idrica e a inestetismi come la buccia d’arancia, è importantissimo mantenersi idratati ed evitare un eccessivo consumo di sale.

Non serve l’estetista per questo fantastico massaggio drenante fai da te che regala gambe leggere e agirebbe anche contro l’effetto buccia d’arancia

Abbiamo acquistato la nostra crema idratante o magari specifica per il trattamento delle adiposità localizzate e degli inestetismi.

Siamo fresche di doccia e, possibilmente di scrub, possiamo dunque metterci all’opera con il nostro massaggio drenante.

La prima cosa da fare è, con movimenti ondulatori del palmo della mano, massaggiare delicatamente la zona inguinale, dal basso verso l’alto.

Passiamo poi all’intera coscia, prendendola tra indice e pollice di entrambe le mani e salendo su verso l’inguine.

Ricordiamoci, in partenza, di effettuare una piccola pressione dietro alle ginocchia e, salendo, dedichiamoci ovviamente anche all’interno coscia.

Ancora, con l’intero palmo della mano, massaggiamo dall’esterno coscia andando orizzontalmente verso l’interno.

Infine, dedichiamoci al polpaccio e alle caviglie, con semplici movimenti ondulatori dalla caviglia fino al ginocchio, senza particolari tecniche.

Ci sentiremo subito più leggere e, nel lungo periodo, inizieremo a vedere anche interessanti risultati per quanto riguarda la buccia d’arancia.

