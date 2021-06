Dopo le restrizioni per la pandemia Covid, finalmente arriva l’estate che ci permette di condividere con piacere un pasto all’aperto. Ed ecco alcuni consigli per come apparecchiare la tavola nel verde del giardino con fantasia e attenzione ai dettagli che fanno la differenza. Anche un semplice pic-nic merita le giuste attenzioni per rendere il pranzo divertente. Vediamo come fare per rendere la tavola con un’esplosione di colori e di allegria.

Apparecchiare la tavola nel verde del giardino con fantasia e attenzione ai dettagli

Per rendere la tavola piacevole per i nostri ospiti, anche i bicchieri e i piatti meritano la giusta attenzione. Preferire la porcellana o le ceramiche che sono per eccellenza le soluzioni più eleganti. Evitare le stoviglie anonime o di plastica. Ricordiamo che dal 3 luglio piatti e posate in plastica non si potranno usare perché banditi dall’Unione Europea compresa tutta la plastica monouso.

Per rendere la tavola elegante e divertente, dare sfogo alla fantasia e al colore. Fa da protagonista la tendenza floreale, fiori di tutti i tipi: stilizzati, dipinti a mano, colorati su bicchieri e piatti. Scegliere i colori della terra come il giallo, il rosso, l’ocra e il marrone.

Se invece la tavola è sul mare, bisogna utilizzare il blu e le bicchieri e piatti con pesciolini e stelle marine ispirate al mare. Anche le posate hanno bisogno di attenzione, ideali in questo caso, quelle con decorazioni ispirate al mare.

Poi, scegliere bicchieri trasparenti e colorati, oppure trasparenti con fondo colorato.

Centrotavola estivo

Come centrotavola per rendere elegante e colorata la tavola è possibile utilizzare dei calici da vino. Riempirli a metà di acqua e inserire al centro dei tulipani o fiori del giardino. Per far reggere i fiori nel vaso consigliamo di utilizzare questo trucco strepitoso davvero impensabile ma che tutti stanno utilizzando per sistemare i fiori nel vaso.

Oppure, per rendere magico l’ambiente, utilizzare come centrotavola un’ampolla di vetro riempita a metà di acqua e immergere all’interno dei fiori colorati o delle candele per acqua. O ancora sempre nell’ampolla riempita a metà di acqua immergere frutta (ad esempio mele) e fiori al centro.