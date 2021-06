Attenzione perché dal 3 luglio piatti e posate in plastica non si potranno usare perché banditi dall’Unione Europea compresa tutta la plastica monouso 

Tutti i paesi dell’Unione europea sono chiamati a rispettare la direttiva antiplastica. Anche l’Italia con la maggioranza in Senato ha recepito la direttiva già ad aprile. Quindi, bisogna fare attenzione dal 3 luglio piatti e posate in plastica non si potranno usare perché banditi dall’Unione Europea compresa tutta la plastica monouso. La lista completa è resa nota dalla Commissione dell’UE.

Elenco dei prodotti di plastica monouso che non si potranno più utilizzare

Cambiano le regole e tutti si dovranno adeguare. Infatti, bisogna fare attenzione perché dal 3 luglio piatti e posate in plastica non si potranno usare in quanto banditi dall’Unione Europea compresa tutta la plastica monouso. Ed ecco l’elenco completo di tutti i prodotti monouso che non potranno più essere usati:

a) cannucce;

b) bastoncini di cotone;

c) piatti;

e) bastoncini per palloncini;

f) palette;

f) contenitori per bevande fino a tre litri, compresi coperchi e tappi;

g) prodotti in plastica oxo-degradabile;

h) posate: coltelli, forchette, cucchiai e bacchette);

I) borse di plastica;

l) contenitori e tazze di polistirolo espanso.

Non rientrano nell’elenco i prodotti di plastica biodegradabile al 100%.

Abolito l’uso e getta

Questa situazione crea una vera crisi economica per le aziende che si fondono sui prodotti “usa e getta”.

Investito da questo cambiamento, anche il settore packaging alimentare, per i contenitori degli hamburger delle famose catene fast-food. Inoltre, vietati anche quelli usati per il cibo d’asporto. Dovranno essere sostituiti con plastica biodegradabile al 100% o carta.

In effetti, la direttiva non si forma qui, sono vietati anche comuni oggetti che trasformano i mari in discariche galleggianti. Ad esempio: salviettine umidificate, assorbenti igienici, tamponi e applicatori.

L’obiettivo dell’Unione Europea è quello di ridurre i rifiuti di plastica nei nostri oceani. Il raggiungimento totale dell’obiettivo è previsto per il 2030 e prevede anche una riduzione delle microplastiche del 30%.

Tra gli oggetti vietati dal 3 luglio rientrano anche alcuni accessori per la pesca contenente plastica. Ad esempio: ami, fili e tutti quei prodotti che sono dispersi nella pesca.

In riferimento alle bottiglie di plastica ecco 7 i consigli per conservare l’acqua in bottiglia in modo corretto che pochi seguono ma farebbero bene a metterli tutti in pratica.