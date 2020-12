Se ogni volta che si vede una pianta si smania per conoscerne il nome, allora si troverà questa applicazione straordinaria. Tale è il numero di varietà e specie di flora al mondo che è impossibile conoscerle tutte. Anche solo ricordare alcuni fiori dai nomi complicatissimi a volte è un’impresa. Per chi è amante della natura e delle sue specie, poter avere alcuni dettagli è interessante. Ecco perché nasce PlantNet, l’app per conoscere in pochi secondi tutte le specie di piante al mondo.

Tutto parte da una fotografia

PlantNet è nata grazie a un consorzio di scienziati botanici provenienti da istituti diversi. Il coordinamento viene fatto da Agropolis, una fondazione francese, in collaborazione con l’UE. Essa ha come primo obiettivo la raccolta e l’osservazione del maggior numero di esemplari di piante.

A partire da una singola foto scattata con proprio cellulare, l’applicazione consente di identificare quella specie specifica e altre che potrebbero somigliarle. La ricerca viene fatta grazie ad un database di immagini: questo permette di riconoscere fiori, piante, arbusti, alberi.

Quando si fa una ricerca, grazie ad un algoritmo l’applicazione è in grado in pochi minuti di confrontare la foto inserita con tutte le immagini nel suo archivio. Ecco che appariranno le specie affini provviste di nome scientifico e caratteristiche. Le componenti della pianta immortalata valutate nella ricerca non sono solo fiori e foglie: radici, rami, malattie, corteccia, frutti.

Ed è proprio questa caratteristica che la distingue dalle altre applicazioni di questo genere.

L’app per conoscere in pochi secondi tutte le specie di piante al mondo

L’algoritmo di cui si serve PlantNet fa capo al social network Tela Botanica, anch’esso francese. Gli utenti che appartengono al social non fanno altro che condividere e inserire nuove specie di fiori e piante. Sono anche indicate caratteristiche, origini etc..

Anche coloro che usano PlantNet possono quindi contribuire. Quando si identifica la specie che si stava cercando, tramite il pulsante “contributo” si può collaborare a rendere sempre più precisa l’applicazione.

PlantNet è oggi scaricabile a titolo gratuito su qualsiasi smartphone Android e Apple.

Vanta più di 6.000 specie floreali inserite e più di 400.000 utenti. I fondatori dell’applicazione sperano grazie ai contributi di arrivare almeno a 10.000 specie.