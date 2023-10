Aperti a Trieste gli archivi di Generali con foto e oggetti da ammirare e intanto il titolo vola negli ultimi 12 mesi

100 e passa anni di storia raccontati attraverso oggetti e foto in mostra a Trieste con l’apertura degli archivi di una delle società italiane più prestigiose. Reperti del 1800 custoditi dalla compagnia del Leone a Palazzo Berlam ora disponibili per essere ammirati dal pubblico. Aperti a Trieste gli archivi di Generali con foto e oggetti da ammirare .

Il titolo Generali è in crescita, in rally negli ultimi 12 mesi con un incremento del 32,99%, valore più alto raggiunto il 15 di settembre. Non c’è periodo migliore per dare il via a una iniziativa davvero unica nella città di Trieste e in tutta Italia. La società nella cui sede di Praga lavorò Franz Kafka, avvicina il pubblico alla sua storia mostrando foto e reperti finora custoditi gelosamente. Scatti del 1872, volti di impiegati e direttori che hanno lavorato per anni in Generali, oggetti preziosi che aiutano a ripercorrere la scalata di questa società.

Archivi Aperti è l’iniziativa promossa all’Associazione Rete Fotografica con cui si è cercato di rendere fruibile un patrimonio fotografico che ha in Italia pochi eguali. Documenti e volumi rappresentano una risorsa che deve essere sfruttata, messa a diposizione del pubblico per conoscere la realtà della compagnia assicurativa. La Responsabile dell’archivio storico Roberta Spada è sicura del successo dell’iniziativa. Conoscere questi quasi 2 secoli di attività della compagnia può essere utile al pubblico per creare un rapporto stretto con un settore come quello delle assicurazioni difficile da comprendere fino in fondo.

Una storia antica

Il gruppo Generali è stato creato a Trieste il 26 dicembre del 1831 grazie all’iniziativa di Giuseppe Lazzaro Morpurgo. Non ci volle molto perché diverse agenzie venissero aperte da Vienna fino a Pest e nelle principali città europee. E proprio in una delle agenzie di Praga lavorò Franz Kafka di cui oggi nella mostra può essere visionato il fascicolo.

Lo scopo della società triestina è sempre stato quello di aiutare i clienti a crearsi un futuro solido e sicuro. 190 anni di piccoli episodi che messi insieme hanno formato know how e business caratterizzato da esperienza e affidabilità. Le testimonianze dei dipendenti e dei direttori che hanno portato in alto la società sono ora disponibili grazie a questa iniziativa a cui Generali tiene particolarmente. La compagnia italiana è la numero 1 in Italia e la terza in Europa per fatturato dopo Allianz e Axa. Il gruppo è presente in 50 Paesi con più di 400 società.

Aperti a Trieste gli archivi di Generali uno dei titoli più importanti della Borsa italiana

Nella mostra triestina sarà possibile ricostruire parti della storia aziendale, della vita lavorativa, degli eventi istituzionali tramite la visione di reportage e varie documentazioni. Importanti le testimonianze delle prime donne che lavorarono in Generali con immagini della sede di Budapest del 1892. Si va indietro nel tempo e non sarà difficile intuire che si tratta di uno degli archivi assicurativi più forniti che possiamo trovare in Italia.

Oggi fanno parte del gruppo Generali diverse agenzie assicurative italiane. Da Toro Assicurazioni a Llotd italico ad Augusta Assicurazioni. Ma anche alleanza Assicurazioni, Europ Assistance e Genertel, che nel 2023 ha incorporato Cattolica Assicurazioni. L’Universo Generali è attualmente molto complesso ma per capirlo non possiamo ignorare Palazzo Berlam. Dentro l’archivio Generali è custodita una parte della storia del nostro Paese.