Le persone con disabilità sono tutelate anche dal Fisco. Infatti, ci sono bonus, sconti e agevolazione nel 730/2021 per disabili con e senza Legge 104, ma bisogna fare attenzione ed indicare le informazioni nel modo corretto. Inoltre, non tutti sanno che devono comunicare il conto corrente per ottenere il rimborso del 730/2021 e farebbero bene a farlo al più presto. Infatti, coloro che trasmettono la dichiarazione dei redditi senza sostituto d’imposta, se comunicano l’IBAN ricevono l’accredito sul conto corrente. Ma vediamo come indicare le spese in modo corretto nel 730/2021 e quali dati controllare.

Bonus, sconti e agevolazione nel 730/2021 per disabili con e senza Legge 104 ma bisogna fare attenzione

Analizziamo i quadri del 730/2021 dall’E3 all’E25 dove bisogna indicare le spese per le persone con disabilità in base alla tipologia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Le spese sanitarie per disabili devono essere indicate nel rigo E3 è riconosciuta la detrazione del 19% sull’intero valore della spesa. Sono incluse le spese sostenute per:

a) l’acquisto di mezzi per deambulazione, accompagnamento, sollevamento e locomozione;

b) sussidi informatici e tecnici che facilitano l’integrazione sociale. Precisiamo che è entrata in vigore un’eccezionale novità per i disabili con Legge 104 per l’acquisto di PC e tablet che mette in soffitta la prescrizione ASL.

Modello 730/2021 dal rigo E4 al rigo E25

Nel rigo E4 del modello 730/2021, bisogna indicare le spese sostenute per l’acquisto di un auto con Legge 104. In questo caso la detrazione spetta su un limite di spesa di 18.075,99 euro. Inoltre, spetta per un solo veicolo e una sola volta nel periodo di quattro anni. Consigliamo di consultare la nostra guida su come detrarre le spese auto per disabili con Legge 104 nel 730/2021.

Nel rigo E5 deve essere indicata la spesa sostenuta per l’acquisto di cani guida per non vedenti.

Le spese mediche generiche per casi di invalidità grave o menomazione devono essere indicate nel rigo E25.

Ricordiamo che dal 2020 la detrazione del 19% spetta se il pagamento è sostenuto con versamento bancario, postale o altri sistemi tracciabili.

Tale disposizione non è valida per i farmaci e i dispositivi medici che possono essere pagati in contanti.