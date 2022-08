Organizzare una cena con gli invitati è sempre un gran bel caos. Si è indecisi su cosa cucinare, bisogna stare attenti alle esigenze e/o intolleranze di chi siederà con noi a tavola. Insomma c’è un bel lavoro dietro. Allo stesso tempo, però, cucinare per gli altri è sempre bello. È momento di unione e condivisione. E poi cosa c’è di più bello di una tavola piena di cose buone da mangiare?

Sono tante le proposte di menù sfiziosi ma allo stesso tempo semplici da preparare. Oggi ci soffermeremo su una portata in particolare, quella dell’antipasto. Vedremo delle ricette particolari che faranno leccare i baffi a tutti quanti.

Antipasti a base di carne per un’idea pranzo veloce senza pasta

Antipasti a base di pesce ce ne sono tantissimi, noi adesso andremo a creare delle idee per delle portate a base di carne. Utilizzeremo più tipi diversi in modo da gustare proprietà e sapori diversi. Possiamo iniziare con il primo.

Come fare il vitello tonnato

È una ricetta tipica del Piemonte. Gli ingredienti necessari sono:

800 g di vitello;

1 carota;

uno spicchio d’aglio;

pepe nero;

alloro;

chiodi di garofano;

vino bianco;

cipolla;

olio EVO.

Come prima cosa mettiamo il vitello in una pentola con tutti gli ingredienti che abbiamo elencato. Aggiungiamo l’acqua che dovrà ricoprire il tutto, aggiustiamo di sale e olio. Lasciamo a cucinare fino a quando non raggiunge il bollore. Successivamente lo togliamo, adagiandolo su un piatto. Per fare la salsa ci serviranno:

2 uova sode;

acciughe sott’olio;

tonno sott’olio 100 g;

capperi;

brodo 150 g.

Prepariamo le due uova sode. Successivamente uniamo tutti gli ingredienti all’interno di un mixer e andiamo a formare una crema. A questo punto possiamo tagliare a fettine sottili il vitello e andiamo ad aggiungere sopra la crema.

Cornetti salati

Se invece si vuole preparare qualcosa di più facile e sbrigativo, i cornetti salati sono la scelta giusta. Possono essere farciti come più si preferisce. Prendiamo adesso qualche ingrediente di riferimento:

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

pancetta;

semi di sesamo;

formaggio a fette;

salmone;

formaggio spalmabile;

rucola;

tuorlo.

Preparazione

Sovrapponiamo un rotolo sopra l’altro e formiamo con il coltello dei triangoli lunghi. Prendiamo un triangolo e aggiungiamo gli ingredienti che preferiamo. In questo caso pancetta e formaggio a fette. Arrotoliamo e diamo la forma tipica dei cornetti. Ripetiamo lo stesso passaggio con gli altri triangoli e ingredienti. Quando sono tutti pronti sbattiamo le uova e spennelliamo i cornetti. Aggiungiamo i semi di sesamo e inforniamo per circa 20 minuti.

Ecco alcuni antipasti a base di carne per un’idea pranzo domenicale o da portare in spiaggia.

