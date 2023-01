Se pensi di dimagrire dopo le abbuffate delle Feste allora non perderti questi consigli alimentari

Recentemente una rivista americana ha ipotizzato che tra Natale e Capodanno ognuno di noi potrebbe avere preso tra i 3 e i 5 kg. Dalla rubrica telefonica ecco rispuntare il numero del nutrizionista per correre ai ripari.

Ma, perché non provare a seguire anche i consigli di chi, facendo sport, potrebbe avere le dritte giuste per perdere qualche chiletto di troppo, senza impazzire!

L’errore più grande che puoi fare a tavola dopo le Feste

Colti dalla voglia di preparare di tutto e dalla smania di fare provviste, potremmo aver accumulato davvero tantissimi avanzi di Natale e Capodanno. Non solo dolci, ma anche salati, complici anche le deliziose confezioni natalizie e i cesti pieni di roba. Ma, il primo consiglio che devi seguire per non mettere su altri chili è quello di evitare di riutilizzare quanto avanzato a Natale e Capodanno. Non stiamo dicendo di buttare via, ma, magari di mettere in freezer, o, diluire il più possibile nel tempo. Dopo aver fatto il pieno di piatti natalizi, meglio dedicarsi un po’ a frutta e verdura, legumi e cereali integrali.

Se pensi di dimagrire dopo le abbuffate delle Feste allora non perderti tra diete super costose

Pensare di perdere peso senza fare attività fisica è davvero difficile. Soprattutto se magari siamo a casa in ferie o svolgiamo un lavoro sedentario e poco attivo. Lasciamo le tabelle di smaltimento specifico agli specialisti e limitiamoci a suggerirti di fare una bella passeggiata di un’ora e mezza almeno a passo svelto. Magari, approfittando di una giornata particolarmente fredda e gelida, perché più la temperatura è bassa e più il nostro fisico potrebbe bruciare grassi. Ben vengano anche delle partite intense di Padel con gli amici, parecchi chilometri in bici e qualche ora di tapis roulant. Oppure, potremmo anche andare a fare una gita all’estero per camminare un bel po’ di ore!

Cibi, tisane e bevande alleate della linea

Se pensi di dimagrire dopo le abbuffate delle Feste allora non perderti assolutamente questi consigli alimentari, evitando di saltare i pasti. Altro errore da non fare e che assolutamente gli esperti ti sconsiglierebbero: non mangiare per dimagrire. Piuttosto, metti in tavola zucchine e asparagi, sedano e avena. Sotto con le tisane allo zenzero e al limone, con le insalate ricche di finocchio, carciofi e ceci. Fai un break coi formaggi e col pane per qualche giorno e prediligi invece le segale, lo yogurt greco, il grano saraceno e il pesce azzurro.

Ottimo anche un piatto di petto di pollo o tacchino ai ferri, con limone, prezzemolo e magari delle verdure grigliate. Il tutto, evitando le bibite gassate, i succhi di frutta industriali e cioccolatini, torroncini e caramelle varie davanti alla tv, magari appassionandosi a qualche film romantico e strappalacrime!