Chi possiede un’auto moderna sa quanto sia importante e funzionale l’integrazione con lo smartphone. Sia Apple che Android offrono delle applicazioni dedicate alla gestione del proprio veicolo tramite telefono cellulare. Grazie a queste funzioni, con Android Auto e Apple Car si può sfruttare al massimo il potere dei nuovi cervelli elettronici presenti anche ormai di serie nelle quattro ruote.

In modo particolare Android Auto offre sempre parecchia versatilità in più rispetto ad altre applicazioni, ma nonostante questo c’è comunque di meglio. L’applicazione ufficiale di Android Auto, infatti, non ha una bella reputazione sul Play Store di Google. Al momento, la media delle recensioni è di 2,9 stelle su cinque: non un grandissimo risultato.

Una valida alternativa

Ma Android Auto ha i giorni contati con quest’app fantastica che lo sostituirà grazie a tante nuove funzioni. Gli utenti stanchi dei continui bug potranno, infatti, scaricare una valida alternativa che si chiama AutoZen. Ci sono tutte le principali funzioni tipiche di questa e altre app simili, per simulare un cruscotto virtuale ricco di informazioni direttamente sullo schermo dello smartphone.

Già nella schermata principale si può trovare la funzione di navigazione, con la mappa e la posizione corrente. C’è poi la barra di ricerca da cui poter inserire la destinazione o effettuare altre navigazioni tra i contatti, i benzinai, i parcheggi, i ristoranti in zona e tanti altri punti d’interesse. Non mancano gli avvisi per autovelox, incidenti e lavori stradali, ma solo nella versione premium dell’app.

Modalità premium

Attivando le funzionalità complete si avrà anche accesso a una serie di altre opzioni come il supporto per le air gesture, la modalità “Non disturbare”, la gestione automatica del bluetooth e altro.

Non mancano i dati del traffico, la velocità di guida e le funzioni rapide per le applicazioni di infotainment più comuni come YouTube, WhatsApp e quant'altro.

Interessante anche l’integrazione con app meno note come Telegram. Non manca il tasto del dialer telefonico per gestire le chiamate. In più, in basso, c’è una barra di navigazione specifica per i controlli di musica, comandi vocali e notifiche.