5 posti economici e caratteristici in cui fare l’aperitivo in riva al mare a Roma e incontrare i vip

5 posti economici e caratteristici in cui fare l'aperitivo in riva al mare a Roma

Anche se vivono in una delle città più belle del Mondo, quando arriva l’estate un aperitivo in spiaggia diventa il desiderio di molti romani. A pochi chilometri dalla capitale si trova un litorale davvero vasto in cui non mancano i locali per godersi il tramonto e rilassarsi.

Spostandoci dal centro di Roma verso il litorale dove si trovano Fregene, Ostia o Civitavecchia, possiamo scoprire numerosi locali che offrono drink prelibati. Ma anche musica e viste spettacolari durante i tramonti. Spesso sottovalutato o criticato, il litorale laziale è in grado di sorprenderci ma bisogna conoscere i posti in cui recarsi per passare una bella serata.

Se ci piace l’atmosfera indiana dovremmo provare l’Amare Holi Beach che si trova a Passoscuro a 5 km da Fregene. È la location ideale per rilassarsi, bere in compagnia e godere dell’atmosfera creata dai gestori. Durante il giorno lo stabilimento prevede una zona Karma e una zona Holi dove prendere il sole in mezzo a colori e musica dal vivo. La sera i menù con drink a 10 euro, fritture a 14 euro e pizze a 12 euro, ci permettono di assaggiare ottimo cibo e godere dei colori dell’arcobaleno.

Musica tra i vip

Tra i 5 posti economici e caratteristici migliori in cui bere e divertirsi con vista mare nei pressi di Roma troviamo senz’altro il V-Lounge di Ostia. Famoso per aver inventato il tappeto d’erba sulla sabbia, il locale ospita spesso personaggi famosi che si integrano perfettamente con la clientela. Potremmo fare l’aperitivo mentre passa qualche attore famoso, un calciatore oppure un cantante. Dalle 17:30 alle 21:30 vengono serviti cocktail e offerti Dj set davvero speciali.

A Santa Marinella è molto apprezzato Molo 21 che ci ospita la sera dopo una lunga giornata di mare in uno dei posti più suggestivi e turistici del Lazio. Gusto e tradizione sono le caratteristiche dei locali della zona, terrazze panoramiche e cibo tradizionale non mancano. A svettare è il castello di Santa Severa che è uno dei luoghi di interesse storico e artistico più importanti di tutta la zona.

5 posti economici e caratteristici che non dimenticheremo

Verso Anzio e Nettuno si trova l’Hedera Bistrot, un vero e proprio bistrot in cui organizzare aperitivi e dopocena. Dalle 18:00 il locale si anima ed è possibile sfruttare la super offerta del locale. Tagliere, coppa fritti e consumazione a 12 euro. Anche i dolci sono speciali, fatti in casa e freschi di giornata. Spesso troviamo eventi a tema e se vogliamo cenare abbiamo a disposizione menù con i primi a partire da 12 euro.

Stiamo viaggiando in lungo e in largo sulla parte di costa laziale che è una delle più ricche per quanto riguarda le offerte turistiche e i divertimenti. Nella zona sud al confine con la Campania, in provincia di Latina, troviamo Terracina in cui è situato il Bogà. Si trova a 2 chilometri da Sperlonga, è impossibile non godersi una giornata di mare immersi in questi paesaggi meravigliosi e privarsi di un aperitivo in questo locale accuratamente arredato. Ristorazione e pub sono di alto livello ed è possibile mangiare e bere a prezzi contenuti. Le recensioni su Tripadvisor sono di primissimo livello.