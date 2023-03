Il latte vaccino può essere utilizzato al posto dei cosmetici? Ecco la scioccante verità su questo alimento prezioso come l’oro

I macro ed i micronutrienti presenti nel latte, rendono questo alimento non solo ideale per la salute cardiovascolare e delle ossa, ma anche per quella della pelle e dei capelli. Ecco come fare!

Il latte, in particolare quello vaccino intero, come ben sappiamo, è uno degli alimenti principali della nostra dieta. Esso viene sia consumato da solo, principalmente a colazione, sia utilizzato come ingrediente di numerose ricette, soprattutto dolci.

Oltre alla sua estrema duttilità in cucina, il latte vaccino è davvero molto nutriente. Infatti, è composto principalmente da proteine, lipidi e carboidrati, ed un’ottima fonte di vitamina A, C, E e del gruppo B; e di sali minerali come calcio, potassio e fosforo. Grazie a queste proprietà, il latte vaccino promuoverebbe la salute cardiovascolare e delle ossa, e ridurrebbe il rischio di ipertensione e infiammazione, proteggendo il sistema immunitario.

Non tutti sanno, però, che il latte vaccino, grazie alle sostanze in esso contenute, è anche un ottimo prodotto cosmetico, sia per i capelli che per il viso. Non ci credete? Vediamo quali sono i principali utilizzi alternativi del latte che ti possono svoltarti letteralmente la vita.

Un vero portento sia per i capelli secchi sia per quelli grassi

Il latte vaccino può essere utilizzato, innanzitutto, per effettuare degli impacchi ristrutturanti per i capelli secchi. Devi sapere, infatti, che i fattori ambientali come i raggi solari, il vento, o lo smog, tendono ad indebolire la fibra cheratinica dei capelli, rendendoli più fragili.

In queste situazioni, il latte può diventare un valido alleato. Le sue proteine, infatti, penetrando nei buchi cheratinici, possono aiutare a rinforzare il capello, facendolo diventare più robusto. Ma in che modo andrebbe applicato? Ecco la soluzione.

Una volta lavati i capelli con lo shampoo, sciacquali e poi tampona l’acqua in eccesso con un asciugamano.

A questo punto, versaci del latte intero e lascialo in posa fin quando i capelli non saranno asciutti. Dopo questo procedimento, i capelli saranno molto duri, ma niente paura. Infatti, una volta risciacquati nuovamente essi ritorneranno ancora più morbidi di prima.

Quindi, questa soluzione può tornare molto utile per trattare i capelli secchi. Ma cosa bisognerebbe fare nel caso in cui avessimo dei capelli grassi?

In quest’ultimo caso, una cosa molto intelligente da fare potrebbe essere quella di applicare il latte vaccino come impacco, prima di lavare i capelli. In questo modo, i grassi contenuti al suo interno andranno a sciogliere il sebo residuo, presente nei capelli, andandoli anche a nutrire. Una volta tenuto in posa per un’oretta, possiamo utilizzare uno shampoo, possibilmente delicato e risciacquare i capelli.

Il latte vaccino può essere utilizzato anche per idratare la pelle

Come dicevamo pocanzi, il latte vaccino non è solo utile per i capelli, ma anche per la pelle, soprattutto per il viso. Grazie ai suoi macronutrienti, infatti, esso può sostituire una qualsiasi crema idratante, andando a migliorare, ad esempio, l’applicazione dei trucchi. Per utilizzarlo al meglio, basterà bagnare la pelle del viso con il latte vaccino e lasciarlo asciugare in maniera naturale, così da rendere la pelle super tesa.

Il latte, infine, può essere adoperato anche come struccante. Infatti, basterà immergere un batuffolo di cotone in acqua calda e, dopo averlo strizzato, intingerlo nel latte. A questo punto, possiamo passarlo sul viso truccato e risciacquare, per avere una pelle di nuovo liscia e pulita.