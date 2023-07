Andare a Santorini e spendere poco: ecco dove alloggiare 

Santorini è una delle mete più ambite per le vacanze estive, ma si può andare in Grecia e spendere poco se si sa dove alloggiare. Magari in uno degli hotel più economici del Mondo.

Una delle mete più desiderate e più frequentate durante l’estate è Santorini, un’isola della Grecia, quella più a sud dell’arcipelago delle Cicladi. Moltissimi italiani prenotano un viaggio sull’isola attratti dai colori caratteristici e dalle atmosfere mozzafiato.

In molti amano i tramonti e le albe, quelle montagne caratteristiche a picco sul mare, per non parlare delle case bianche dal tetto blu ormai famose in tutto il Mondo. Ma quanto costa andare sull’isola greca? Sembrerà strano ma si può andare a Santorini e spendere poco, molto meno di quello che si può pensare.

C’è un hotel, in particolare, che è uno dei più economici del Mondo. Pochissimi soldi per rimanere una notte e per visitare uno dei luoghi più incantevoli ricco di storia e di bellezza.

Un po’ di storia

Santorini è un’isola vulcanica che all’inizio aveva forma circolare. Adesso, dopo eruzioni vulcaniche, ha una forma semicircolare e la sua capitale è Fira. Questa non è l’unica isola, ma ce ne sono altre che fanno parte dello stesso arcipelago.

All’inizio del 1200 l’isola apparteneva ai Veneziani che poi se la contesero con gli Ottomani. Soltanto nel 1821 sono iniziate le guerre per l’indipendenza da parte dei greci.

Le eruzioni vulcaniche dell’isola hanno ispirato Platone per il mito di Atlantide e recentemente è stata scoperta una città completamente sommersa dalla lava, un po’ come è successo a Pompei.

Andare a Santorini e spendere poco: l’hotel più economico

Abbiamo parlato un po’ di storia dell’isola anche perché l’hotel di cui abbiamo accennato è stato costruito per rivivere le usanze degli antichi. Infatti, soggiornare in questo posto è come stare dentro ad una grotta.

L’hotel di cui stiamo palando è il Caveland Hostel ed è uno dei primi edifici che si nota quando si entra nella città. I suoi colori sono un tratto distintivo, quindi, è impossibile non notarlo.

Non dovete farvi trarre in inganno. Anche se l’obiettivo è quello di assaporare un po’ di storia e una volta l’ostello era una cantina, ci sono camere dotate di tutti i comfort a soli 56 euro per due persone a notte. Vale la pena valutare di soggiornare, se confrontato con prezzi di altri hotel della zona, non credete?

(n.d.r.Proiezionidiborsa non ha alcun rapoorto con l’Hotel indicato e si limita soltanto a dare un’informazione gratuita. La società quindi non ha nessun tipo di responsabilità circa la notizia indicata)