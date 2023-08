3 ricette estive e facili che costano meno di 3 euro per fare un figurone a pranzo e cena

Non ha senso riempire il carrello con prodotti costosi senza avere una lista coerente al menù settimanale che prepareremo. Ecco cosa preparare di appetitoso spendendo circa 3 euro

Sono parecchie le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, nonostante le privazioni e i sacrifici, bisogna tenere sotto controllo le uscite. A volte evitiamo di dedicare il nostro tempo libero ad attività dispendiose e spesso rinunciamo ad aperitivi e cene con amici. Ci sono diversi metodi che permettono di frenare acquisti poco sensati e mettere da parte pochi euro al mese. Ma ci sono spese di cui non possiamo fare a meno, quelle considerate fisse, da cui non si può sfuggire. Bisogna preoccuparsi di mettere in tavola a pranzo e a cena delle pietanze appetitose per tutta la famiglia e riempire la dispensa con alimenti intelligenti.

3 ricette estive e facili che costano meno di 3 euro: ecco cosa comprare al supermercato

Per spendere poco bisogna scegliere frutta e verdura di stagione, tagli di carne buoni ma più economici e pesci che pochi considerano, dal prezzo conveniente. Quindi evitare di lasciarci incantare dalla pubblicità per portare a casa gli alimenti di cui abbiamo strettamente bisogno. Teniamo in considerazione che potrebbero venirci a trovare amici e parenti e lasciamo in dispensa qualche elemento utile in caso di ospiti improvvisi. Non sarà necessario correre al market per acquistare decine di ingredienti e spendere un patrimonio. Potrebbe rivelarsi un’idea vincente avere in frigorifero, o in freezer, un rotolo di spasta sfoglia. Approfittiamo quando è in offerta e costa circa 90 centesimi, può bastare per 4-6 persone a seconda della farcitura. Farciamo con 600 gr di patate bollite, che costano meno di un euro, e 300 gr di porro saltato. In questo modo la nostra squisita torta salata avrà un costo totale di circa 3 euro e il sapore non deluderà gli invitati.

Un primo e un secondo

Esiste una ricetta siciliana che potrebbe ispirarci, ovvero la pasta “c’anciova e muddica”. Prepariamo un soffritto con cipolla, acciughe salate o pasta d’acciughe, aggiungiamo estratto di pomodoro e alla fine integriamo del pangrattato abbrustolito con sale e pepe. Cuociamo la pasta e amalgamiamo con questo sugo saporito e veloce da fare. Il costo finale per il condimento non supererà i 3 euro, visto la quantità degli alimenti che useremo. L’ultima delle 3 ricette estive e facili che costano meno di 3 euro è un secondo o un antipasto e si tratta della ricotta al forno. Ne bastano circa 300 gr per 4 persone, possiamo usare quella confezionata spendendo 2 euro circa. Facciamo delle piccole palline, immergiamole nell’uovo e poi paniamole nel pangrattato, cuociamo in forno a 180° per 10 minuti e serviamo con scorza di limone bio.