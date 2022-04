L’allenamento e un’alimentazione sana non dovrebbero mai mancare in una giusta routine, per restare in salute e in buona forma. A volte però potrebbero mancare il tempo e, diciamocelo, la voglia. Per ottenere dei risultati, in realtà, non servono necessariamente allenamenti di ore e che tolgono le forze, ma basterebbe ritagliarsi qualche momento ogni giorno. Per tonificare basterebbero 15 minuti di 2 esercizi a corpo libero che brucerebbero i grassi. Un altro allenamento di breve durata, specifico per glutei e addominali, richiede semplicemente l’uso di una sedia.

Potremmo avere glutei più sodi e addominali più tonici con questo breve e semplice allenamento che richiede solo una sedia

Abbiamo già visto che i glutei più sodi si possono ottenere anche dopo i 50 anni con 3 facilissimi esercizi senza attrezzi. Ma quelli non sono gli unici esercizi per i glutei che si possono fare. Vediamone quindi altri che, combinati in un breve allenamento, aiuterebbero ad avere anche addominali più tonici. Per farli servirà soltanto una sedia.

Il primo esercizio è conosciuto come mountain climber, o esercizio dello scalatore. Dopo aver preso una sedia robusta, bisogna mettersi di fronte a questa con i piedi larghi quanto i fianchi. Prima di iniziare è bene assicurarsi che la sedia sia ben salda. Per eseguire il mountain climber bisogna piegarsi in avanti, appoggiarsi al bordo della seduta con i palmi delle mani e allungare le gambe dritte indietro. L’appoggio sarà sulla punta dei piedi. La schiena dovrà essere ben dritta e lo sguardo rivolto in avanti. A questo punto, bisogna portare il ginocchio destro verso il braccio dello stesso lato, tornare alla posizione di partenza e ripetere con l’altra gamba. Quando si è presa dimestichezza col movimento, si può eseguire a una maggiore velocità per renderlo davvero efficace.

L’esercizio quotidiano per rassodare le natiche

Potremmo avere glutei più sodi e addominali ancora più tonici anche con un esercizio già molto conosciuto: il ponte per i glutei, che si esegue generalmente sul tappetino. Per allenare maggiormente le natiche, però, si può utilizzare la sedia, che renderà l’esercizio più efficace. Come prima cosa, bisogna sdraiarsi per terra, possibilmente su un tappetino, e posizionare i talloni sulla sedia. Bisogna quindi piegare le gambe e sollevare i glutei per qualche secondo, poi tornare alla posizione di partenza. Questo movimento è da ripetere per almeno 10 volte e si può praticare anche nella variante su una sola gamba. Basta portare la gamba verso il petto e, come fatto anche prima, sollevare i glutei, quindi ripetere con l’altra gamba.

