Il Governo italiano nei mesi scorsi ha messo in campo un effluvio di Bonus per contrastare i disagi economici della pandemia. Questo fiume di Bonus e di agevolazioni avrebbe dovuto aiutare le famiglie a più basso reddito a superare le difficoltà economiche portate dalle restrizioni. Per molti purtroppo non è stato facile richiedere questi bonus pur avendone diritto. Inoltre dato il grande numero più di una famiglia potrebbe non avere avuto conoscenza di alcune di queste agevolazioni. Per esempio è il caso dei numerosi Bonus dedicati alle madri e ai figli che il Governo Draghi ha accorpato tutti nell’assegno unico familiare.

Ancora pochi giorni per usufruire di questo Bonus fino a 500 euro con ISEE entro 40.000 euro

Il Governo Draghi non rinnoverà molti di questi Bonus per il prossimo anno. Tuttavia le famiglie hanno tempo fino al 31 dicembre per richiedere alcune di queste agevolazioni. Per esempio una famiglia può ottenere contributi fino a 16.000 euro semplicemente richiedendo questo Bonus senza ISEE fino al 31 dicembre.

Tra le moltissime agevolazioni c’è anche un Bonus che scade il 31 dicembre ma che non può più essere chiesto, il Bonus vacanze. Questo contributo ha avuto una storia molto travagliata. È stato varato nel 2020 e si poteva sfruttarlo fino al 31 dicembre dello scorso anno. Poi il Governo ha spostato la data per la sua utilizzazione prima al 30 giugno scorso e poi al 31 dicembre. Quindi ci sono ancora pochi giorni per usufruire di questo Bonus fino a 500 euro con ISEE entro 40.000 euro.

La proroga dal 30 giugno al 31 dicembre consente alle famiglie di poterlo sfruttare per tutto dicembre. Tuttavia questi rinvii potrebbe avere confuso più di una persona e magari potrebbe esserci qualcuno che ha il Bonus ma pensa che sia scaduto.

A questo proposito è utile una precisazione della Agenzia delle Entrate. ADER ha chiarito che una famiglia può sfruttare il contributo anche nei primi giorni di gennaio 2022. L’importante è che almeno un giorno della vacanza ricada prima della scadenza del 31 dicembre 2021. Quindi secondo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate un contribuente che va in vacanza a cavallo della fine dell’anno può sfruttare il Bonus.

Come funziona l’agevolazione per le vacanze

Chi vuole sfruttare il Bonus deve seguire alcune regole per l’utilizzo. Questo contributo poteva essere richiesto da tutte le famiglie con un ISEE fino ai 40.000 euro. L’agevolazione da diritto allo sconto subito dell’80% in fattura per servizi e pacchetti turistici.

Inoltre il contribuente può detrarre il 20% restante nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha sfruttato il Bonus (quindi al 2021). L’importo dell’agevolazione cambia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Una famiglia di 3 o più persone ha diritto a un Bonus di 500 euro. Una famiglia di 2 persone ha diritto a un Bonus di 300 euro, mentre una persona ha diritto a un contributo di 150 euro.

