Conto alla rovescia per le ore magiche e fatate che solo il Santo Natale riesce a regalare. Come sarà il triduo dal 24 al 26 dicembre e cosa prevedono di buono le stelle? Lo abbiamo chiesto agli esperti per i nostri Lettori e capito che l’oroscopo dalla Vigilia di Natale a Santo Stefano porterà doni d’oro a questi 4 segni zodiacali.

Vediamo l’oroscopo dalla Vigilia di Natale a Santo Stefano per i 3 segni di terra

Giove e Saturno sono ancora contro, ma con Venere e Mercurio in poppa per i nati Toro si prospetta un 25 da sogno. La Luna sarà molto interessante e proteggerà i rapporti in famiglia e sotto le lenzuola. Gli extraguadagni garantiti da Mercurio, invece, suggeriscono di rinnovare il look e non badare alle spese !

Dal 22 al 26 dicembre ci saranno ben 4 pianeti (Venere e Urano, Sole e Mercurio) nel cielo dei nati Vergine, e chiedere di più sarebbe quasi impossibile. Unica accortezza sulle spese, c’è il serio rischio di restare a corto di soldi in questi giorni.

Anche gli amici del Capricorno godranno dell’influsso dei 4 pianeti visti prima. Attenzione tuttavia allo stress e al recupero delle energie. Le stelle consigliano di vivere le feste senza grandi impegni e di puntare al recupero della forma fisica.

L’oroscopo dei 3 segni d’aria

Giove e Saturno sono ancora favorevoli, ma l’opposizione di Marte porterà ai nati Gemelli eventuali screzi in famiglia, in amore e nei rapporti sociali. Meglio contare fino a 10 prima di parlare. Manco a dirlo, le giornate più interessanti arriveranno dal 27!

Cielo astrale molto bello per la Bilancia, dove i viaggi, la salute e le sorprese saranno il tema dominante di questi 3 giorni. Tuttavia, attenzione nei rapporti a due (specie il 26) perché sono sotto esame. Meglio rimandare tutto al nuovo anno.

In arrivo giorni frizzanti per gli amici Acquario, che concederanno più spazio del solito ai rapporti sociali e alle pubbliche relazioni. Gli astri consigliano però di non lasciare ai margini la famiglia.

L’oroscopo a chi porterà doni come oro?

Con alcuni pianeti importanti assenti e Venere contro, l’atmosfera natalizia risulterà un po’ pesante per gli amici Cancro, già a partire dal 24. Meglio evitare inutili battibecchi, provando a rilassarsi e distrarsi il più possibile.

In un certo senso, andrà meglio a Capodanno per gli amici dello Scorpione (specie dal 29, quando Giove entrerà nel segno). Il cielo astrale di questi giorni è neutro: meglio godersi la famiglia e i sentimenti e pensare che il meglio è dietro l’angolo.

Sorprese, vecchi amici che ritornano e salute al top durante le festività natalizie per gli amici dei Pesci. Unica nota stonata sarà l’opposizione di Marte, che potrebbe creare qualche malumore di troppo proprio durante la Vigilia di Natale.

Le maggiori fonti di preoccupazione per gli amici Ariete potrebbero arrivare dalla famiglia o da qualche acciacco di troppo. In compenso sarà fortissima la voglia di calore umano e di stare insieme alle persone care.

Sarà un Natale tutto dedicato alla famiglia e alle persone del cuore, quello che vorranno vivere gli amici Leone. Regali da fare e da scartare, telefonate ad amici lontani, qualche gioco in famiglia saranno i temi dominanti delle prossime ore.

Anche per i nati sotto il segno del Sagittario il desiderio di famiglia la farà da padrona in questi giorni. Le stelle consigliano di organizzare pranzi e/o cene per rinsaldare i rapporti con i familiari. Attenzione alla salute, specie tra il 24 e il 25.

In chiusura, quindi, secondo le stelle saranno l’Ariete e i segni di terra ad avere molte buone stelle dalla loro parte nei giorni dal 24 al 26 dicembre.

Approfondimento

