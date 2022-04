Oltre ai numerosi concorsi pubblici che sono stati indetti per questi mesi, di cui abbiamo parlato in questo articolo precedente, oggi parliamo di un’altra opportunità di lavoro a tempo indeterminato. Poste Italiane offre nuove possibilità di carriera in diversi Comuni, come Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. Si ricercano risorse da inserire nella società nel ruolo di specialista consulente mobile. La risorsa dovrà occuparsi di gestire e fidelizzare la clientela retail, sviluppando il portafoglio clienti assegnato e assicurare il raggiungimento di specifici obiettivi economici previsti dalla società. Nello specifico, infatti, queste risorse andranno dislocate in città come Como, Lecco, Bergamo, Lodi, Pavia, Trento, Verona, Vicenza, Modena, Forlì e Reggio Emilia.

Ancora pochi giorni per candidarsi come consulente a tempo indeterminato e lavorare per Poste Italiane in questi Comuni della Penisola

L’offerta è rivolta ai candidati in possesso di questi requisiti specifici:

esperienza di almeno 2 anni maturata in ambito bancario o assicurativo, ma anche nei settori commerciali o in attività di consulenza e vendita di investimenti, prodotti assicurativi e finanziamenti;

conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari di base;

conoscenza delle norme in materia di investimenti (Mifid II) e distribuzione dei prodotti assicurativi (Direttiva IDD);

orientamento al cliente e agli obiettivi;

doti di pianificazione, organizzazione, relazione con il pubblico, comunicazione, fidelizzazione e negoziazione.

Inoltre, si darà maggiore considerazione ai candidati con il possesso di una laurea in materie economiche, giuridiche o finanziarie. Ma anche l’aver superato l’esame per diventare promotore o consulente finanziario e esperienza nella gestione di portafogli, potrebbe rivelarsi un fattore determinante per la scelta dei candidati.

Ecco come fare domanda

Tutti coloro che sono interessati a questa possibilità di lavoro e di avanzamento di carriera dovranno inviare il proprio curriculum vitae direttamente online, sul sito di Poste Italiane. Alla voce “Lavora con noi”, dovranno selezionare l’offerta in questione e fare l’application. Ancora pochi giorni per candidarsi come Consulente, poiché le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre il 6 maggio 2022. Inoltre, l’offerta sarà, come abbiamo detto sopra, a tempo interminato con orario full time, secondo gli orari di apertura degli uffici postali. Nella stessa sezione, sarà possibile prendere visione di tutte le posizioni attualmente aperte e disponibili, per scegliere quella più consona alle proprie esperienze e ambizioni.

Lettura consigliata

