Non importa quanto ci si impegni nella scelta del terreno e nella cura dell’orto, i pericoli per le nostre piante sono sempre in agguato. Che si parli di piante in giardino, in vaso o solo di colorati fiori ornamentali in casa, l’attacco dei parassiti è un pericolo sempre presente.

Dovremmo ricordarci però che la soluzione migliore a questo tipo di problema non avviene ad infestazione avvenuta ma bensì prima. Sono proprio queste eccezionali piante il segreto. Esistono infatti alcune precauzioni che si possono prendere per prevenire il più possibile l’attacco di questi ospiti fastidiosi.

Conoscere i propri nemici

Per prima cosa dovremo innanzitutto identificare quali sono i principali nemici dell’orto. Possiamo infatti dividerli in parassiti di tipo animale o di tipo vegetale. Tra i più famosi di quelli di tipo animale possiamo allora trovare: gli afidi, detti anche pidocchi delle piante, che si presentano in primavera e succhiano la linfa della pianta, riproducendosi continuamente; poi troviamo anche la farfalla cavolaia, che, come indica il nome, è ben ghiotta di cavoli, soprattutto nella sua forma larvale come bruco; oppure ancora la dorifora, che sia come il coleottero che, come larva, è una vera e propria sciagura per pomodori e melanzane.

Oltre a questo, poi troviamo anche i parassiti di tipo vegetale come ad esempio: la ruggine, cioè una malattia crittogamiche che infetta le foglie facendole seccare e poi cadere; la peronospora grazie alla quale le foglie muoiono, i frutti marciscono e in breve tempo la pianta muore; oppure ancora l’oidio, o mal bianco, cioè un fungo che arriva dopo le forti piogge ricoprendo la pianta e portandola lentamente a morire.

Sono proprio queste eccezionali piante aromatiche il vero segreto per un orto sempre rigoglioso e ricco di vita

Per evitare e allontanare questi parassiti dovremo allora sfruttare le proprietà di alcune piante aromatiche come rimedio completamente naturale. Piante come l’aneto, il finocchio e il timo sono infatti perfette per proteggere i cavoli dalla cavolaia. Allo stesso modo poi, grazie al loro aroma intenso, sono estremamente efficaci per attirare insetti benefici che si cibano di parassiti.

Nello specifico, il prezzemolo e i girasoli sono infatti fantastici per attirare le vespe che sono ghiotte di afidi e altri insetti. Oppure ancora la pianta d’assenzio è fantastica per tenere lontani molti fra gli insetti più voraci: un rimedio perfetto contro la Mosca del cavolo e della cipolla, l’antica ma anche le formiche e le lumache. Insomma, sono proprio queste eccezionali piante aromatiche il vero rimedio che ci aiuterà a proteggere l’orto.

Approfondimento

