Tutto esaurito per il concerto di Madonna a Milano, ma ecco come investe, quanto vale il suo patrimonio e chi sono gli eredi della famosa pop star

Se sperate di andare a sentire cantare Madonna, a novembre, a Milano, e non avete comprato il biglietto, lasciate ogni speranza. Tutto esaurito. Del resto, la rockstar è super amata dai suoi fan. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo patrimonio e come abbia investito i suoi soldi?

Se speravate, il 25 novembre, di assistere, ad Assago, al concerto di Madonna, lasciate ogni speranza. Nonostante il costo dei biglietti, che andavano da un minimo di 387,50 euro a un massimo di 637,50, sono andati esauriti. Quindi, non resta che sperare che qualcuno metta in vendita uno dei biglietti acquistati, sapendo già che lo farà a un costo ancora maggiore.

Insomma, tanti euro che entreranno nel patrimonio della famosa pop star. Una che, nella vita, grazie alla sua arte, è riuscita a costruirsi un bel patrimonio. Praticamente, tutta da sola, esempio di donna che ha saputo costruirsi ricchezza contando sfruttando al meglio le sue innate capacità Perché tanti cantanti hanno fatto i soldi, ma sono pochi quelli che li hanno saputi amministrare come si deve.

Tutto esaurito per il concerto di Madonna a Milano, un bel guadagno meritato per la cantante di origini italiane

Per dire, Madonna Louise Veronica Ciccone, i cui nonni paterni erano abruzzesi, ha saputo diversificare, investendo. Ha acquistato diverse opere d’arte, pare per un valore complessivo di più di 100 milioni di dollari.

Non solo. La cantante ha anche fatto degli acquisti immobiliari e di terreni, spendendo, centesimo più, centesimo meno, 80 milioni di dollari. Dall’appartamento di New York a quello di Lisbona, solo per citarne un paio, Madonna sa come investire i propri soldi in case di valore, dove il lusso la fa da padrone.

Ecco quanto si divideranno gli eredi in caso di scomparsa della famosa cantante

Però, magari sapete con precisione quanto guadagna un tabaccaio per il Gratta e Vinci, ma non sapete quale sia il valore del patrimonio della cantante. Per avere un’idea precisa del suo patrimonio, ci potrebbe aiutare il testamento che la pop star ha stilato, questa estate, quando temeva di essere in pericolo di morte. Ebbene, da quanto rivelato dal giornale The Sun, questo si aggirerebbe intorno ai 600 milioni di dollari.

Da cosa si evince? Che ai futuri 6 eredi, che altri non sono che i suoi figli, Madonna lascerà, in parti uguali, esattamente una cifra che si aggira sui 100 milioni di dollari a testa. A questa somma, poi, bisogna aggiungere i non pochi proventi del tour, quello con il tutto esaurito per il concerto di Madonna a Milano, che sta per affrontare e, soprattutto, i diritti d’autore per le sue canzoni. E una parte di questi diritti andrà anche al suo storico manager, Guy Oseary.