Se siamo superstiziosi occhio a questi oggetti che porterebbero sfortuna e che non dovremmo mai tenere in casa

Se cerchiamo sul vocabolario il termine “superstizione”, leggiamo che si tratta di quella credenza irrazionale per cui alcuni eventi o oggetti possono portarci fortuna o sfortuna.

Si tratta più spesso della seconda, dato che le persone hanno da sempre cercato di cercare un’origine esterna alle difficoltà della loro vita. Infatti, tutti cerchiamo delle relazioni causali a ciò che ci succede: se lasciamo la presa di un oggetto, questo cadrà. Già Cicerone cercava di spiegare le cause di questo fenomeno e raccontava che nell’antica Roma c’erano già persone superstiziose: queste passavano il tempo tra divinità e sacrifici e cercavano di tornare sane e salve a casa la sera.

Ad ogni modo, ancora oggi la superstizione fa parte della nostra cultura. Gatti neri e scale a parte, ci sono alcuni oggetti che per le persone superstiziose non andrebbero mai tenuti in casa. Dunque, se siamo superstiziosi, occhio a questi oggetti portatori di sfortuna, vediamo quali sono.

Fiori appassiti e orologi fermi

Specialmente dopo San Valentino le case di molti italiani sono ricolme di fiori. Bellissimi quando sono freschi, un po’ meno quando cominciano ad appassire. Ecco, oltre questione estetica, però, i fiori appassiti possono portare molto sfortuna. La simbologia della morte è forte nei fiori appassiti e dunque, se siamo superstiziosi, dovremmo gettarli via.

Un altro oggetto da non tenere a casa è un orologio rotto o fermo. Oltre ad avere poca utilità, gli orologi fermi indicano la stasi, l’impossibilità di vedere il futuro. Ecco perché non dovremmo mai tenerli a casa.

In alcune regioni italiane anche non chiudere per bene le forbici può portare sfortuna. Specialmente nel sud Italia, le forbici aperte sono il simbolo di disgrazie venture e tristezza. Inoltre, mai posizionare lo specchio davanti al letto, perché secondo una leggenda potrebbe influire sulla longevità di chi lo guarda ogni mattina.

Se siamo superstiziosi occhio a questi oggetti che porterebbero sfortuna e che non dovremmo mai tenere in casa

Una leggenda invece dell’Italia del nord ci dice che non dovremmo mai tenere delle scope consumate, perché sarebbero portatrici di collassi economici. Stesso discorso per le conchiglie, che sono le carcasse di animali morti. Mai tenerle in casa, perché porterebbero a una diminuzione del tenore di vita e più in generale energia negativa.

Infine, un classico: lo specchio rotto. Infatti, gli specchi rotti parlano di un brutto evento, dato che se ci specchiamo in uno specchio rotto vediamo la nostra immagine distorta. Facciamo attenzione a non romperli o cambiamoli direttamente.

Approfondimento

Se vogliamo casa come un meraviglioso e profumatissimo bouquet di fiori dobbiamo fare questa cosa