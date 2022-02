Dopo i massimi di fine luglio 2021, che seguiva un brusco ribasso dell’oro, il titolo è sceso ininterrottamente perdendo oltre il 50%. Poco prima di Natale 2020, però, il titolo aveva illuso gli investitori tanto che il nostro Ufficio Studi aveva pubblicato un report dal titolo Ecco un interessante segnale di acquisto su Confinvest.

Il rialzo, però, si era rivelato effimero. Il tempo di una settimana, infatti, è subito le quotazioni hanno ripreso la strada del ribasso. La discesa, dopo una fase di indecisione, ha fortemente accelerato al ribasso nel corso dell’ultima settima tanto da portare a una perdita di circa il 14%.

Tuttavia, dopo un ribasso di oltre il 50% le azioni Confinvest potrebbero presto invertire al rialzo. Le quotazioni, infatti, hanno quasi raggiunto la massima estensione ribassista in area 2,21 euro, III obiettivo di prezzo. Al raggiungimento di questo livello la probabilità che si possa assistere a un’inversione rialzista è molto alta. Bisogna, quindi, prestare molta attenzione soprattutto ai segnali di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator.

Dal punto di vista della valutazione sulla base dei multipli di mercato il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Il punto di forza del titolo, però, è la sua posizione finanziaria. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo periodo sono superiori a 1 indicando una situazione molto buona. Inoltre il rapporto tra il Debito totale e capitale è inferiore al 5%.

Avvertenze sul titolo Confinvest

Prima di concludere ricordiamo che gli scambi medi giornalieri, tranne in situazioni di eccesso, corrispondono a poco meno di 20.000 euro. Una somma molto bassa per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori.

Per quantificare meglio quanto sopra, facciamo notare che nelle ultime 27 sedute ben 9 hanno visto scambi nulli, ben il 33%. C’è, quindi, il serio rischio di non poter acquistare/vendere azioni.

Dopo un ribasso di oltre il 50% le azioni Confinvest potrebbero presto invertire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Confinvest (MIL:CFV) ha chiuso la seduta del 4 febbraio a quota 2,32 euro in ribasso del 3,33% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale