Anche quest’anno il mese di Settembre sarà al ribasso sui mercati azionari?

Settembre è storicamente un mese difficile per i mercati azionari, con performance negative che si ripetono regolarmente per l’S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average. Basti pensare che in tutta la sua storia, solo nel 40% dei casi il Dow Jones ha visto chiudere il mese di Settembre in territorio positivo. Ma cosa potrebbe condizionare nel 2024 l’andamento dei mercati azionari?

Il ritorno della liquidità sui mercati dopo l’estate e la preparazione per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti possono contribuire alla trazione negativa per il mese di Settembre

Nel 2024, le incertezze legate alle politiche della Federal Reserve (Fed) aggiungono ulteriore pressione. La banca centrale statunitense probabilmente abbasserà i tassi di interesse nella prossima riunione del 17-18 settembre, come indicato dal governatore Jerome Powell. Tuttavia, il mercato è in attesa di conferme su ulteriori tagli entro la fine dell’anno. In particolare, i dati sull’occupazione di agosto, con previsioni di 164 mila nuovi posti di lavoro e un tasso di disoccupazione del 4,2%, sono cruciali per determinare l’orientamento futuro della Fed.

Se i tassi di interesse dovessero rimanere elevati, le obbligazioni, che hanno una correlazione inversa con i prezzi, ne risentirebbero negativamente. Anche l’oro potrebbe subire pressioni a causa del maggiore costo opportunità associato alla detenzione di questo asset non redditizio. Le azioni, scambiate vicino a massimi storici, potrebbero essere vulnerabili a prese di profitto, soprattutto se i dati economici sorprendessero al rialzo o se ci fossero sorprese negative sul fronte occupazionale.

La forte corsa delle azioni tecnologiche potrebbe amplificare la caduta delle quotazioni?

La concentrazione di investimenti nelle grandi società tecnologiche rappresenta un rischio significativo: un calo di questi titoli potrebbe innescare una correzione più ampia del mercato. Anche le incertezze legate alle elezioni presidenziali statunitensi aggiungono un ulteriore livello di rischio. In particolare, il primo dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris sarà un evento chiave da monitorare.

Commento finale

Settembre potrebbe dunque rivelarsi un mese particolarmente volatile per i mercati azionari, con l’effetto negativo tradizionale amplificato dalle incertezze macroeconomiche e politiche. I trader dovranno muoversi con cautela, considerando la possibilità di improvvise correzioni e la necessità di strategie di gestione del rischio più sofisticate.

