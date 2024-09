Il mondo della musica custodisce alcuni strumenti così preziosi da essere considerati autentici tesori. Ecco i quattro strumenti musicali più costosi e ricercati al mondo, apprezzati non solo per la loro storia e qualità, ma anche per il loro incredibile valore economico.

Ecco i 4 strumenti musicali più costosi e ricercati al Mondo: Stradivari Messiah (Violino)

Realizzato nel 1716 dal celebre liutaio Antonio Stradivari, il Messiah è considerato uno dei violini meglio conservati al mondo. Questo strumento è noto per la sua bellezza e la perfezione artigianale. Il suo valore è stimato a oltre 20 milioni di dollari, e oggi è custodito al museo Ashmolean di Oxford. La sua rara qualità sonora e la sua condizione quasi intatta lo rendono un pezzo unico.

Viola Macdonald Stradivarius

Un altro capolavoro di Antonio Stradivari, questa viola è una delle pochissime realizzate dal maestro. Costruita nel 1719, è una delle sole dieci viole Stradivarius esistenti. La Macdonald ha un valore di oltre 45 milioni di dollari, cifra che la rende uno degli strumenti musicali più costosi al mondo. La sua rarità e la qualità del suono l’hanno resa un oggetto di culto per collezionisti e musicisti.

Pianoforte Steinway & Sons “Red Pops” Grand

Prodotto in edizione limitata, questo pianoforte è stato creato per celebrare il 125° anniversario della Boston Symphony Orchestra. Lo ricopre una lacca rossa brillante con dettagli dorati. È stato venduto per circa 1,63 milioni di dollari. Questo strumento non è solo un capolavoro musicale, ma anche un’opera d’arte.

Vieux Temps Stradivarius (Violino)

Realizzato nel 1741, questo violino Stradivarius è famoso per essere uno dei più antichi ancora in uso. Il Vieux Temps è stato venduto all’asta per circa 16 milioni di dollari. È conosciuto per il suo suono ricco e profondo, e ha una storia prestigiosa di musicisti che lo hanno suonato nel corso dei secoli. Dunque, ecco i 4 strumenti musicali più costosi e ricercati al Mondo.

Questi strumenti non solo rappresentano il massimo dell’eccellenza artigianale, ma incarnano anche la storia e l’eredità della musica classica, continuando ad affascinare collezionisti e musicisti di tutto il mondo.

Lettura consigliata