Da oggi i mercati potrebbero decidere il da farsi fino a Natale. Primo focus sul 2024

La giornata di contrattazione di ieri, come da casistica, è stata interlocutoria. Da oggi i mercati potrebbero decidere il da farsi fino a Natale. Cosa attendere di importante nei prossimi giorni? Il report sull’occupazione USA di venerdì e poi le riunioni della Banche centrali (FED il 17 e 18 settembre e BCE il 25 settembre). I mercati, al momento, dopo i confortanti numeri dell’inflazione degli ultimi mesi, hanno iniziato a scontare ulteriori tagli per la BCE e l’inizio da parte della FED. Questa ipotesi, se si avverasse, insieme alla conferma di un soft landing in corso, potrebbe far salire ulteriormente i mercati.

Le elezioni americane e quello che potrrebbe accadere nei prossimi 12 mesi

Il 2023 si sta comportando come da copione previsto dai nostri calcoli di probabilità. I prossimi anni potrebbero assumere questo andamento:

Focus sul 2024

Come si nota, il prossimo anno, secondo i nostri calcoli, potrebbe assumere un andamento laterale rialzista. I primi sei mesi potrebbero invece, avere un andamento laterale ribassista.

Il 5 novembre si svolgeranno le elazioni Presidenziali americane, quale impatto? Chi vincerà fra Trump e la Harris? Non ipotizziamo il risultato che uscirà dalle urne, possiamo soltanto dire, che chiunque verrà letto anche il prossimo anno potrebbe essere positvo. Se la nostra view decennale, continuerà a rivelarsi corretta, da ottobre del 2022/marzo del 2023 (minimi centrati ala perfezione), il bottom decennale è alle spalle, mentre i massimi potrebbero essere raggiunti nel 2030.

Il pattern annuale

Nel corso degli anni, dal 1898 ad oggi, abbiamo letto nei prezzi dei listini azionari americani (correlazione degli altri mercati del 76%), un pattern che tende a ripetersi: il sell in may and go away. In sostanza, a maggio, o ad agosto, i prezzi tendono a iniziare una discesa che trova il minimo in ottobre. Il minimo annuale però tende a formarsi nel primo triemstre negli anni positivi e fra novembre e dicembre in quelli negativi. La nostra statistica dal 1898 ad oggi, per il quarto anno del ciclo presidenziale americano, abbinato al quarto anno del decennio, proietta che il rendimento dei mercati americani dovrebbe attestarsi fra il 7 e il 10%. Ci sono state però spesso delle varianti all pattern annaule prima descrotto e riportato nella foto che segue:

ritraccaimenti veloci fra luglio e agosto, salita fino al mese di ottobre, successivo ritraccaimento fino a fine novembre/inizio dicembre e poi rally natalizio (doppio massimo rispetto a ottobre.

La lettura dei grafici con i nostri algoritmi, e la scadenza del nostro setup rosso annuale del 19 ottobre, ci fa ipotizzare per il momento questo scenario alle porte:

rialzo fino a ottobre, discesa e poi doppio massimo a dicembre.

Vedremo poi di volta in volta cosa diranno i nostri indicatori di tendenza. Per il momento, quest’ultimi sembrerebbero confermare questa ipotesi.

Da oggi i mercati potrebbero decidere il da farsi fino a Natale: i livelli di breve termine per mantenere il polso della situazione

Cosa potrebbe accadere da ora in poi? Alle ore 19:52 della seduta di contrattazione del 2 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

18.988

Eurostoxx Future

4.986

Ftse Mib Future

34.425

S&P500

5.648,4.

Per il momento, a livello settimanale, proiettiamo la probabile continuazione della tendenza rialzista registrata nei giorni scorsi,. Continuazione della stessa, se la chiusura della settimana sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.341

Eurostoxx Future

4.844

Ftse Mib Future

33.055

S&P500

5.541.

Quale potrebbe essere l’andamento giorno per giorno di questa settimana?

Fase laterale ribassista , al massimo fino alle prime ore di contrattazione di mercoledì e poi nuovo rialzo. Il massimo ettimanale, potrebbe essere segnato a riddo della chiursa di venerdì.

Di volta in volta, poi si vedrà se ci sarà variante o meno a quanto scritto.

