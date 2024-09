Il mondo del collezionismo filatelico è ricco di tesori nascosti, con alcuni francobolli che hanno acquisito un valore incredibile nel tempo. Ecco tre francobolli ricercatissimi dai collezionisti, per i quali sono disposti a pagare cifre esorbitanti pur di aggiungerli alle loro collezioni.

Il Penny Black è il primo francobollo adesivo al mondo, emesso dal Regno Unito il 1° maggio 1840. Questo francobollo rappresenta il profilo della regina Vittoria e ha un valore inestimabile per i collezionisti, grazie alla sua importanza storica. Nonostante la sua tiratura iniziale fosse di oltre 68 milioni di esemplari, la sua rarità e condizione determinano il prezzo, che può raggiungere decine di migliaia di euro.

Tre Skilling Giallo

Considerato uno dei francobolli più rari al mondo, il Tre Skilling Giallo svedese è famoso per essere un errore di stampa. Emesso nel 1855, doveva essere verde come gli altri esemplari della stessa serie, ma per un errore venne stampato in giallo. Ad oggi, esiste un solo esemplare conosciuto di questo francobollo, e la sua unicità lo rende uno dei più costosi mai venduti, con un valore che ha superato i 2 milioni di euro.

Inverted Jenny

Emesso dagli Stati Uniti nel 1918, l’Inverted Jenny si distingue per un errore di stampa: l’immagine dell’aereo Curtiss JN-4, raffigurato sul francobollo, venne stampata capovolta. Solo 100 esemplari di questo errore furono mai venduti, rendendolo uno dei francobolli più famosi e ricercati dai collezionisti, con un valore che può superare il milione di euro. Ecco 3 francobolli ricercatissimi dai collezionisti: sono disposti a pagarli un occhio della testa.

Insomma, sono veri e propri tesori storici che raccontano storie uniche e affascinanti. I collezionisti di tutto il mondo sono disposti a pagare cifre esorbitanti per possederli, dimostrando che la passione per la filatelia può trasformarsi in un investimento straordinario.

