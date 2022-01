Game, set e match. Potremmo iniziare questo articolo con la frase finale dell’arbitro del tennis. Quando, al termine dell’incontro, dichiara la vittoria totale del più forte. E potrebbe davvero essere una settimana da ricordare quella che sta per finire per uno dei segni meno fortunati degli ultimi tempi. Salute, amore e denaro arriveranno tutti assieme, cogliendo di sorpresa i nati sotto questo segno. Pioggia di denaro e valanga di cuori su questo fortunatissimo segno baciato dalle stelle dal 14 gennaio in poi. Senza andare a guardare troppo in là, sarà un weekend da favola per i nostri Lettori nati dal 22 novembre al 20 dicembre.

Energia e fascino

Il segno del Sagittario sarà contraddistinto in questo weekend da 2 elementi principali: energia e fascino. Un abbinamento che, assieme alla dea bendata, secondo le stelle dovrebbe portare anche un consistente flusso di denaro. Sappiamo bene che l’oroscopo non è una realtà sacrosanta, ma rappresenta anche uno stimolo per fare meglio. Per questo motivo, dopo un periodo di tensioni e scarse soddisfazioni, il lavoro potrebbe riservare delle incredibili novità. Oltre all’energia, che verrà utilizzata proprio per arrivare a traguardi lavorativi importanti, Giove potrebbe portare in dono anche la saggezza. Una qualità in più che permetterà a questo segno di uscire dalle difficoltà usando la testa.

Pioggia di denaro e valanga di cuori su questo fortunatissimo segno baciato dalle stelle dal 14 gennaio in poi

Se energia e fortuna cammineranno di pari passo, Venere darà una mano ai Sagittari anche in amore. Le coppie vivranno un momento particolarmente fortunato. Non ci sono follie improvvise, ma una stabilità e un magnetismo di coppia, che nasce proprio dal fascino irresistibile del Sagittario. Così protetto da Venere che sarà protagonista assoluto della vita di coppia. Inutile sottolineare che energia, fascino e buona sorte daranno una grossa mano anche ai single a caccia.

Fine della stanchezza

Dopo mesi particolarmente faticosi che potrebbero avere offuscato anche le feste, sembra terminare il periodo di stanchezza. Proprio la fonte di energia di cui sopra, porterà un rinnovamento anche a livello di salute. C’è tanta voglia di ricominciare a fare sport, di smaltire i pranzi e le cene delle feste e di sfogare anima e fisico. Grazie al pacchetto di vantaggi sopra descritti, i Sagittari potranno contare su un periodo di forma davvero smagliante.

