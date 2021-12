Con questo ultimo mese dell’anno tante famiglie possono ancora approfittare di tanti Bonus e agevolazioni messe in campo dall’INPS. Ad esempio anche con l’ISEE alto l’INPS assegna fino a 3.000 euro alle famiglie che fanno domanda entro dicembre.

Da pochi giorni infatti l’Istituto ha pubblicato il bando per accedere ad una serie di sussidi scolastici a favore delle famiglie con i seguenti requisiti. Anche con l’ISEE alto l’INPS assegna oltre 1.000 euro per asilo scuola e Università alle famiglie che fanno domanda entro dicembre. Si tratta di 5 sussidi per l’iscrizione e frequenza di asili nido, scuola dell’infanzia ed elementare, 10 sussidi per l’iscrizione e frequenza della scuola media. Nonché 40 sussidi per l’iscrizione e frequenza della scuola superiore e 45 sussidi per l’iscrizione e frequenza di corsi universitari o istituti equiparati, come ad esempio il Conservatorio.

Il bando è a favore degli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane Spa e dei dipendenti ex-IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40%. Ovvero a favore dei dipendenti deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo.

Per partecipare al bando, sono richiesti i seguenti requisiti:

essere iscritti nell’anno scolastico o accademico 2020/2021 a istituti statale o paritari o legalmente riconosciuti, come asilo, scuole dell’infanzia, medie, superiore o università;

non essere in ritardo con la carriera scolastica;

non essere fuori corso;

avere un’età inferiore a 27 anni alla data di scadenza del bando.

non essere ospitati presso convitti o studentati gratuitamente;

non avere fruito per il medesimo anno di altre agevolazioni analoghe emesse dall’Istituto, dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche o private anche estere;

La domanda dovrà inoltrarsi entro il 31 dicembre 2021, come indicato dettagliatamente nel bando.

Inoltre il richiedente, entro la data di presentazione della domanda dovrà aver consegnato la DSU per la determinazione dell’ISEE ordinario o minorenni o ISEE Università.

Di che importo saranno i sussidi?

L’importo del sussidio varia a seconda dell’ISEE e in funzione del sussidio richiesto. Ad esempio, per quanto riguarda il sussidio, asilo, scuole materne ed elementari, con un reddito fino a 16.000,00 euro, l’importo sarà di euro 480. Mentre con un ISEE alto che supera i 48.000,00 euro, il sussidio sarà di euro 250. Mentre per quanto riguarda i sussidi per le scuole medie inferiori, sarà di euro 790 con un ISEE fino a 16.000 euro. Con un ISEE superiore a 48.000,00 euro il sussidio sarà di euro 400.

Invece, per i sussidi per le superiori con un ISEE minimo di 16.000,00, il sussidio arriverà ad euro 1.095,00. Con un ISEE superiore a 48.000,00 euro il sussidio sarà di euro 550. Per quanto riguarda l’Università e gli istituti equiparati, con un ISEE di 16.000 il sussidio sarà di euro 1.410,00. Mentre con un ISEE superiore a 48.000,00 il sussidio arriverà ad euro 700.

