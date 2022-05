Il “caro-vita” è una questione molto scottante in Italia. Tante famiglie hanno difficoltà a far quadrare i conti. Per molti è addirittura difficile arrivare a fine mese. Da questo punto di vista, la situazione non è rosea nemmeno per i pensionati. Sono infatti molte le persone che sono costrette a vivere con neppure 700 euro al mese. Se si pensa a quanto ammonta un affitto medio e alle utenze, per il resto, rimane ben poco. Questa situazione, che va avanti ormai da parecchi anni, ha spinto molti pensionati del Bel Paese a trasferirsi altrove.

Le mete più gettonate sono il Portogallo e le Canarie perché il costo della vita è decisamente inferiore rispetto al nostro. Ovviamente, “l’emigrazione” degli over 60 non è da ricondurre solo a fattori meramente economici. Tra i parametri considerati ci sono anche il clima, il livello di cultura e divertimento nonché lo standard del sistema sanitario. Nelle mete prima accennate, il clima è senz’altro più mite e gradevole rispetto al nostro. Senza contare che, oltre al mare, a Tenerife ci sono splendidi paesini e attrazioni naturalistiche di prim’ordine, come il Teide. Dal canto suo, invece, Lanzarote offre mare caraibico e strepitosi paesaggi che lasciano senza fiato. Se si sta pensando di fare le valigie e mollare tutto, queste non sono le uniche località da prendere in considerazione.

Anche con 1000 euro di pensione si può vivere da nababbi in questi 5 Paesi diversi da Canarie e Portogallo

Numerosi pensionati italiani si stanno trasferendo in Bulgaria. Di certo, nell’est Europa, il clima non sarà da “eterna primavera”; tuttavia, lì, una pensione bassa da 600 o 700 euro al mese, assume il triplo del valore. Ottimo potere d’acquisto anche in Romania. Il “Paese di Dracula” garantisce una tassazione ed un sistema burocratico decisamente migliori rispetto a quelli italiani. Tra l’altro, ad eccezione della lingua che è slava, cultura e religione romene sono molto simili alle nostre.

Restando nella parte orientale dell’Europa, un’altra destinazione dove si può vivere, anche con 1000 euro di pensione e che offre un ottimo tenore di vita, è la Georgia. Ciò è emerso da un’indagine svolta dalla rivista americana “International living”. Un tempo facente parte dell’Ex Unione Sovietica, oggi la Georgia è una nazione che segna il confine tra Asia ed Europa. Caratterizzato da piccoli villaggi molto caratteristici e monasteri incastonati nelle rocce, il Paese spazia dalle montagne del Caucaso alle spiagge del Mar Nero. Ed è inoltre rinomato anche per l’antica regione vinicola di Kakheti. La capitale Tbilisi vanta un’architettura molto varia.

Due mete extra europee

Chi sta cercando un angolo di paradiso dove godersi la pensione può valutare anche mete molto distanti da noi. Panama, esattamente a metà tra il Nord e il Sud America, è un luogo paradisiaco collocato su uno stretto istmo tra il Pacifico e i Caraibi. Tra mare, città di montagna e gli altipiani di Boquete, ci sono paesaggi pazzeschi. È da considerare anche la Colombia perché ha un costo della vita tra i più bassi di tutto il Sud America. Fa praticamente caldo tutto l’anno e l’assistenza sanitaria è molto buona. Da non sottovalutare poi la vicinanza a Canada e Stati Uniti.

Ecco quindi dove potersi trasferire e vivere beatamente anche con 1000 euro di pensione.

