La musica è la compagna di vita di moltissime persone. Ha incredibili effetti sul cervello e sull’umore, è un ingrediente perfetto per rilassarsi ed è un elemento utilissimo nell’educazione dei bambini. E per alcuni potrebbe diventare a breve anche un lavoro. Questo grazie a un nuovo concorso che mette in palio 66 posti di lavoro in tutta Italia per cui non è richiesta neanche la laurea. Un concorso indetto dalla SIAE, la Società Italiana Autori ed Editori, che scade il 28 aprile 2022.

Come candidarsi per il concorso SIAE e i requisiti per accedere alle prove di esame

Pochi giorni fa, SIAE ha indetto una selezione per inserire nel proprio organico 66 persone con il ruolo di mandatario. Una figura provvista di Partita IVA con vari compiti, tra cui quello di riscossione dei diritti d’autore e di vigilanza su spettacoli ed eventi.

Per poter partecipare alla selezione è obbligatorio presentare la propria candidatura entro le 12 del prossimo 28 aprile. Il tutto tramite il sito ufficiale di SIAE.

I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:

essere cittadini italiani o di un altro Paese UE;

non avere un contratto già attivo con SIAE;

essere maggiorenni;

avere un diploma di scuola superiore o un titolo equivalente;

possedere la patente “B”;

avere una conoscenza dimostrabile della lingua italiana.

66 posti di lavoro in tutta Italia per questo concorso perfetto per chi ama la musica e per cui non serve neanche la laurea

I 66 posti di lavoro messi in palio con il concorso riguardano le circoscrizioni SIAE di quasi tutte le Regioni italiane. Le uniche escluse sono le circoscrizioni della Basilicata, del Molise e della Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda le procedure di selezione, saranno due i criteri di scelta. Il primo è la valutazione dei titoli di studio. Il secondo è il risultato complessivo della prova d’esame che si comporrà di due parti, una scritta e una orale.

L’esame scritto sarà basato su domande a risposta multipla inerenti ad argomenti come diritto d’autore, struttura della SIAE ed elementi di diritti tributario. A questi si aggiungeranno quesiti di cultura generale, test psico-attitudinali e domande sulla conoscenza del pacchetto Office.

La prova orale sarà incentrata sull’approfondimento degli stessi argomenti.

Informazioni e aggiornamenti sulle selezioni e sullo stato di avanzamento del concorso saranno disponibili sul sito ufficiale SIAE.

