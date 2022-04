Tra i tanti ortaggi a nostra disposizione sui banchi alimentari, pochi godono la stessa versatilità delle zucchine. Questa verdura, infatti, è utilizzabile in moltissimi modi anche se spesso siamo soliti vederle protagoniste di contorni leggeri. In questo caso in tanti prediligono le zucchine grigliate o gratinate cotte nel forno. In altri casi invece è possibile frullare e ridurre in crema le zucchine per gustare vellutate o creare salse per la pasta.

Tuttavia, per il primo piatto che presenteremo le zucchine non saranno né in forno né frullate ma, anzi, saranno rese croccanti e gustose.

Ingredienti e preparazione

Quello che realizzeremo sarà un semplice piatto di pasta che nonostante la rapidità di esecuzione lascerà i nostri ospiti a bocca aperta.

Per la realizzazione di questa ricetta abbiamo bisogno di:

zucchine;

olio di semi;

basilico;

salsicce;

vino bianco;

ricotta fresca.

Vediamo come possiamo ricavare un delizioso primo piatti con questi semplici ingredienti.

Cominciamo tagliando a rondelle sottili le zucchine che dovranno essere prima lavate e private delle cime superiore e inferiore. Fatto questo, mettiamo a scaldare in un pentolino dell’olio di semi fin quando non raggiungerà una temperatura idonea alla frittura. Ricordiamo che il segreto per una frittura perfetta è nella temperatura dell’olio che dovrebbe essere attorno 150° e 170°.

Una volta che avremo fritto le zucchine, scoliamole su carta assorbente ma senza salare. Infatti salare una frittura troppo prima del servizio la renderà floscia e molliccia.

Né in forno né frullate, ma ecco come cucinare le zucchine per un primo piatto cremoso e semplice

Una volta cotte le zucchine possiamo calare la pasta in abbondante acqua bollente salata per il tempo necessario. Nel frattempo, priviamo la salsiccia del budello esterno e spezzettiamola in una padella con poco olio caldo. Lasciamo che la salsiccia cuocia per bene fino a diventare ambrata per poi sfumare con del vino bianco. Quando l’alcol sarà evaporato, spengiamo la fiamma ed uniamo la salsiccia cotta con la ricotta.

A questo composto, aggiungeremo anche delle foglie di basilico che conferiranno una gradevole freschezza ed aromaticità al piatto.

Quando la pasta sarà pronta, scoliamola direttamente nel composto di ricotta e salsicce e mantechiamo fino ad ottenere una consistenza legata e cremosa.

A questo punto serviremo su un piatto con le nostre zucchine fritte a guarnizione ed una macinata di pepe.

