3 laghi azzurrissimi in Italia da visitare in giornata durante l’inverno

Fare escursioni durante l’inverno è una delle attività più amate per migliaia di persone. Alcune scelgono luoghi di mare, o percorsi sulle colline per fare trekking e lunghe camminate.

Poi c’è chi ama la montagna, per percorrere sentieri panoramici e giungere nei rifugi in cui consumare un pasto caldo. E poi c’è chi preferisce il paesaggio lacustre, fatto di scorci naturali difficilmente replicabili in natura.

In Italia esistono tantissimi laghi, le cui acque vantano colori che vanno dall’azzurro pastello, al blu, fino al verde smeraldo. I laghi di cui parleremo oggi sono esattamente così, e sono circondati da paesaggi naturali davvero incredibili.

Si trovano nel nord Italia, precisamente nelle regioni di Lombardia, Veneto e Trentino. Tantissime persone ricercano puntualmente su internet “quali sono i laghi più belli da visitare”, e oggi daremo una risposta a questa domanda. Ecco dove dovremmo dirigerci per le nostre prossime escursioni invernali.

3 laghi azzurrissimi in Italia da visitare durante una gita fuori porta o in vacanza

Tra i laghi più belli del Veneto, un posto d’onore spetta sicuramente al lago Misurina. È famoso anche col nome di “Perla delle Dolomiti”, il che dovrebbe darci un’idea un po’ più chiara della bellezza di questo posto. Intorno a questo meraviglioso lago, infatti, si ergono alcune delle cime più famose delle Dolomiti.

Ci troviamo in Veneto, in questo luogo noto anche per la salubrità dell’ambiente che lo circonda. Il clima di questo posto, infatti, sarebbe particolarmente benefico anche per chi ha problemi respiratori.

Lago di Tovel, in Trentino

Questo lago è diventato famosissimo per un fenomeno tanto bello quanto misterioso. Fino a qualche anno fa, le acque di questo lago diventavano di colore rosso sangue, fenomeno che, oggi, purtroppo, non possiamo più vedere.

Il tutto non si ripete più dal 1964, quindi oggi possiamo vedere solo le foto che testimoniano l’evento. La causa all’origine di questo fatto dovrebbe risiedere nella presenza, nelle acque del lago, di una particolare alga. Il lago di Tovel si trova nella Val di Non, in Trentino.

Questa regione ospita anche uno dei sentieri mozzafiato più belli per fare trekking ed escursioni.

Lago d’Iseo, in Lombardia

Anche la Lombardia vanta laghi meravigliosi da visitare nelle nostre prossime gite fuori porta. Uno dei più belli è il lago d’Iseo, di origine glaciale, che si trova tra le province di Bergamo e Brescia.

Tra le cose più importanti da sapere in merito, c’è che le acque del lago ospitano Monte Isola, una vera e propria isola. Eletto uno dei borghi più belli d’Italia, Monte Isola è un luogo bellissimo da visitare, soprattutto per camminare e andare in bicicletta.

Dal punto più alto dell’isola, si gode di una vista panoramica davvero emozionante. Ecco perché questi 3 laghi azzurrissimi in Italia da visitare sono da aggiungere assolutamente alla lista delle mete migliori per le nostre prossime scampagnate.