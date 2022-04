Anche a 50 anni potremmo eliminare braccia flaccide, rassodare i glutei ed avere la pancia piatta con questi esercizi

Con il passare degli anni diventa sempre più complesso mantenere il tono muscolare reattivo. A causa del poco tempo a disposizione e dell’inevitabile incedere dell’età, alcune parti del corpo cominciano a cedere e diventare cadenti. Tra gli inestetismi del tempo più diffusi, e sgraditi, ci sono le classiche braccia flaccide sulla zona dei tricipiti caratterizzati da eccessi di pelle molle. Allo stesso modo il tempo si posa impietosamente anche sulla pancia e sui glutei, allargando i fianchi e dando corso ai tipici rotolini. Eppure anche a 50 anni potremmo avere un fisico invidiabile con pochi esercizi domestici. Di seguito vedremo alcuni esercizi mirati.

Braccia toniche

Importantissimo prima di qualsiasi allenamento è la fase di riscaldamento che predispone il fisico ad essere più sciolto e reattivo. Possiamo eseguire dei jumping jack e una veloce corsa sul posto a ginocchia alte per svegliare il corpo.

Fatto questo, per tonificare le braccia senza attrezzi ma senza renderle eccessivamente muscolose possiamo fare così. Appoggiamo le mani di schiena sul bordo di una sedia sufficientemente solida facendo in modo che le braccia siano a 90°. Mantenendo questa posizione stendiamo le braccia completamente per poi riabbassarci e tornare a 90° lentamente, tenendo la schiena dritta e le gambe distese. Durante l’esercizio terremo in tensione anche gli addominali facendoli lavorare.

Eseguire 3 serie da 15 ripetizioni. Nel corso dell’esercizio sentiremo attivarsi la zona dei tricipiti che con costanza tornerà tonica.

Esercizio completo per tutto il corpo

Se stiamo cercando un metodo per tonificare le braccia, la pancia e i glutei un esercizio fenomenale è il “mountain climber”. Per farlo dovremo assumere la posizione sui palmi come se per eseguire una flessione tendendo gli addominali e schiena dritta. Mantenendo la posizione sulle braccia, portiamo le ginocchia al petto in modo alternato come se stessimo simulando una scalata appunto. Questo è un esercizio impegnativo ma che porta buoni risultati. Eseguire per almeno 30 secondi per 3 volte.

Anche a 50 anni potremmo eliminare braccia flaccide, rassodare i glutei ed avere la pancia piatta con questi esercizi

Infine ci metteremo carponi e solleveremo in modo speculare braccia e gambe. Dunque, rimanendo a 4 zampe, solleveremo allo stesso tempo il braccio destro e la gamba sinistra per poi tornare lentamente in posizione. Faremo la stessa cosa anche per il braccio sinistro e la gamba destra. Eseguire 15 ripetizioni per 3 volte.

Questo esercizio aiuterà a levigare la zona dei fianchi, dei glutei e dare una forma più definita delle spalle.

Alla fine del circuito ricordiamo di eseguire defaticamento e stretching e, in generale, idratarci molto e seguire una buona alimentazione.

Lettura consigliata

Dopo i 50 anni potremmo avere pancia piatta e fisico a clessidra con questi pochi esercizi e alimenti per dimagrire