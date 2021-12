Amore, passione e tanta fortuna per questo segno baciato dalla sorte a fine dicembre 2021

Quello che sta per volgere al termine potrebbe essere stato un anno particolarmente complesso per qualcuno, dati i tanti alti e bassi. Occasioni perdute, sbalzi d’umore e magari qualche momento di tensione di troppo hanno caratterizzato il 2021 di alcuni segni. Tuttavia non c’è da preoccuparsi, Stelle e Pianeti non hanno preferenze e, come si suol dire, la ruota gira per tutti.

Infatti per i prossimi giorni sono previsti movimenti astrali interessanti, in particolare a riguardo di Mercurio, Marte, Venere, Luna e Sole.

Grazie ai movimenti di Stelle e Pianteti dei prossimi giorni, infatti, c’è chi potrebbe ricevere delle ottime notizie e finire l’anno con il botto.

Guarda che Luna

Chi sicuramente gioverà degli influssi lunari dei prossimi giorni è il segno del Cancro che troverà la Luna a vegliare su di lui. La Luna è l’astro guida del Cancro e proprio questa settimana, il satellite farà ingresso nella sua casa. Da martedì 21 inoltre arrivano a dare ulteriore supporto Mercurio e Venere che sapranno rendere più speziato e scoppiettante questo Natale. Il Cancro sarà travolto da energia nuova che, però, dovrà essere tenuta sapientemente a bada per evitare che qualcuno ne finisca travolto.

Turbolenze alle spalle

Le ultime settimane potrebbero aver portato qualche problemino al segno della Vergine dopo un anno davvero interessante. D’altra parte non si può pretendere che tutto fili sempre liscio anche se pare che i momenti turbolenti siano alle spalle per i Vergine. Sarà ancora la Luna a ridare gioia ed energia a inizio settimana ai nati Vergine che però dovranno fare i conti con Marte. Sebbene le previsioni per i prossimi giorni siano positive non sempre sarà tutto così semplice. Il Pianeta rosso infatti potrebbe accendere qualche piccola tensione, specie sul lavoro. Tuttavia servirà stringere i denti perché ad allietare ulteriormente le feste arriveranno anche Plutone, Mercurio e Venere.

Amore, passione e tanta fortuna per questo segno baciato dalla sorte a fine dicembre 2021

Arriviamo dunque al segno che invece potrebbe avere un finale di dicembre davvero bollente. Per quanto la sensazione possa sembrare quella di un Natale sottotono, sembrano arrivare nuove energie. Già perché sebbene Giove stia per lasciare la casa del Leone, questo segno sarà acceso dal passaggio della Luna. Sarà inoltre Marte a rendere infuocata quest’ultima parte dell’anno portando amore, passione e tanta fortuna per questo segno baciato dalla sorte a fine dicembre 2021. Dopo qualche settimana sottotono il Leone riscoprirà un rinnovato istinto predatore che lo guiderà a godere di golosi piacere. Dalla camera da letto alla sala da pranzo, sono previste abbondanti abbuffate.

