I mercati sono sempre più preda della volatilità. Come difendere il capitale? Quali possono essere gli strumenti utili per difendersi contro l’inflazione? Di seguito l’intervista rilasciata alla nostra Redazione da Bepi Pezzulli noto avvocato d’affari, manager, giornalista italiano e britannico, a cui è stato recentemente assegnato il prestigioso Premio Eccellenza all’Annual Meeting di ProiezionidiBorsa.

L’inflazione è ancora alta ma le Banche centrali non hanno fretta di muoversi. Come muoversi sui mercati ora?

Le recenti decisioni di politica monetaria della FED e della BOE hanno fornito ai mercati le attese risposte. L’inflazione è alta, e non può più considerarsi transitoria. I tassi resteranno però bassi, allo 0,25%. In USA, si legge nel comunicato della FED, “i FED funds rates rimarranno in range fino a quando il tasso di disoccupazione non tornerà a livelli coerenti con la definizione di massima occupazione”, ma l’accelerazione del tapering produrrà la fine del programma straordinario di acquisti a marzo 2022. In UK, dove non si registra disoccupazione, la stretta monetaria potrebbe essere più rapida.

Di conseguenza, i rendimenti hanno iniziato a salire dai minimi pluridecennali del 2021, assieme ai rendimenti reali, e ingenti flussi si sono diretti verso i bond indicizzati all’inflazione.

Questo tuttavia, potrebbe rivelarsi un errore di strategia. Gli inflation-linked bonds non sono del tutto efficaci come hedge anti-inflattivo. Una posizione in inflation-linked bonds è un posizionamento sui rendimenti reali. Mentre il mercato prezza i futuri aumenti nominali dei tassi, i rendimenti futuri scendono nella parte lunga della curva,. Questo perchè il rendimento reale aumenterà risultando in un rendimento totale negativo. Pertanto, questi investimenti sono una forma di copertura efficace sui bond con bassa duration, ma inefficace sui bond con alta duration.

Quali possono essere gli strumenti utili per difendersi contro l’inflazione?

Se detenuti fino alla maturità gli inflation-linked bonds compensano l’inflazione realizzata nel tempo, ma il repricing dei rendimenti reali è istantaneo e governa i rendimenti interinali.

La soluzione migliore è long inflation-linked bonds e short nominal bonds per creare esposizione alla inflation parity. Tale esposizione è offerta dagli inflation swaps.

Ma una strategia efficace deve anche includere payer swaptions (call option sulla variable leg di un fixed-v-floating IRS), real estate e infrastructure. Mentre l’asset class migliore contro l’erosione inflattiva rimane l’equity, rotando nei settori direttamente correlati all’inflazione: finanziari, energia e consumer staples, privilegiando la ricerca di valore in titoli con basso price-to-book value.