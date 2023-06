Scoop a Temptation Island, tutto falso quello che ci hanno raccontato sulla coppia Manu e Isabella? La segnalazione bomba

Non vediamo l’ora che sia lunedì per vedere la seconda puntata di Temptation Island, intanto un gossip infiamma i siti.

È appena andata in onda la prima puntata di Temptation Island, e non si parla d’altro. Sette coppie hanno messo alla prova il loro amore, accettando la sfida di vivere per 21 giorni separati. Il vero banco di prova sarà superare la tentazione di cedere alle avances di tentatori e tentatrici single, con cui dovranno convivere nei due villaggi, nella splendida Sardegna. Dati alla mano, la prima puntata andata in onda lunedì 26 giugno è stata un vero e proprio successo, che riconferma il buon esito di questo format. Ora si attende con ansia la messa in onda della seconda puntata del programma, ma c’è una segnalazione che sta facendo tremare le scrivanie dei piani alti. Ma qual è l’oggetto del contendere?

La segnalazione di cui tanto di sta parlando in queste ore riguarda una coppia, anzi la coppia protagonista della prima puntata. Stiamo parlando di Manu e Isabella, fidanzatini milanesi che hanno mostrato di avere alcune divergenze caratteriali. I due sarebbero arrivati a Temptation Island dopo il contatto da parte di lui della redazione. I loro problemi ruoterebbero esclusivamente intorno alla situazione economica di lui, la quale non renderebbe particolarmente soddisfatta la ragazza. Ma sarà tutto vero? Una voce pare smentirli.

Scoop a Temptation Island, è tutto falso il racconto di Manu e Isabella? La verità sarebbe ben diversa

Maria De Filippi si sta godendo le vacanze nel suo luogo del cuore, anche se continua a lavorare imperterrita. Dopo il successo di quest’anno con “C’è posta per te”, anche “Temptation Island” si sta riconfermando un prodotto molto seguito e amato dal pubblico.

La prima puntata è finita con un colpo di scena, ovvero la richiesta del primo falò di confronto da parte di una delle fidanzate. Chi ha fatto questa richiesta è proprio Isabella, fidanzata di Manu, che vuole chiarire a quattr’occhi col compagno la loro situazione. Il ragazzo, infatti, ha dichiarato che la fidanzata l’avrebbe portato a Temptation Island perché non gradisce la sua situazione economica ed estrazione sociale.

La segnalazione che fa tremare i piani alti

Sotto un video pubblicato su Instagram in merito alla coppia, si legge un commento particolare, una frase sibillina. Secondo un utente, infatti, tutto quel che è stato raccontato sulla coppia sarebbe falso, per almeno due ragioni fondamentali. La prima è che sarebbe stata Isabella a “trascinare” Manu a Temptation Island, sfruttando la coppia per entrare nel cast ufficiale. Il secondo punto fondamentale, in base a quanto scritto nella segnalazione, è che Isabella avrebbe fatto tutto ciò non per chiarire la situazione col fidanzato, ma solo per entrare nel mondo della TV. Ecco qual è lo scoop a Temptation Island di cui tutti stanno parlando.

Bisogna dire, però, che ad oggi non ci sono conferme o smentite riguardo questa segnalazione. Non sappiamo, quindi, se queste parole siano vere o false. Detto ciò, non ci resta che guardare la prossima puntata di Temptation Island, lunedì su Canale 5.