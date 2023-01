Amici di Maria De Filippi, chi sarà ospite domenica mentre cresce l’attesa per LDA e Albe

Attesissima la puntata di domenica 15 gennaio di Amici di Maria De Filippi per le sfide in campo e l’ospite della puntata. Chi sarà secondo fonti ufficiose e chi è in lista per i prossimi appuntamenti.

Si prevedono ascolti interessanti per la tappa domenicale di Amici. I fans attendono con trepidazione di assistere le sfide tra i concorrenti in gara e si godono la presentazione del nuovo singolo di Deddy. Infatti secondo voci ufficiose sarà lui il grande atteso per domenica col singolo “Casa Gigante”. Ma i fedelissimi attendono anche altri due famosissimi di casa ad Amici. Si tratta di LDA e Albe.

Super ospiti a confronto all’interno del talent di successo

Amici di Maria De Filippi per domenicai richiama l’ex allievo Deddy che varca la soglia della trasmissione la prima volta nel 2020. Infatti il 28 novembre dello stesso anno ottiene la maglia d’oro del serale e arriva in finale. Ventidue anni, Deddy nasce a Settimo Torinese sotto il segno del Gemelli. Vanta un’altezza di un metro e ottanta per circa 73 chili di peso corporeo. Capelli corti con ciuffo più lungo e rivolto in avanti. Chioma mossa, fa impazzire i fans per l’aspetto fisico e la sua voce, forte dell’album di inediti “Il cielo contromano su Giove”.

LDA e Albe: chi sono e quando torneranno ad Amici

La padrona di casa, Maria, con le previsioni circa l’arrivo di Deddy certamente entusiasma il suo pubblico. Nel frattempo però, molti aspettano di vedere negli studi Mediaset LDA e Albe. Il primo è Luca D’Alessio, scheggia di successo di Amici 2021 nonché Disco di Platino con “Quello che fa male”. Sarà anche a Sanremo il prossimo febbraio con il brano “Se poi domani”. 19 anni, ancora più giovane di Deddy, è alto 1 metro e ottantaquattro e pesa circa 76 chili. A differenza di Deddy il suo primo successo avviene nel 2017 con “Orizzonte”, testo che sul web conquista tutti come una calamita. Una vita davanti e una voce su cui scommettere.

Amici di Maria De Filippi e Albe, cantante e studente di Economia e Commercio

Oltre alla voce e al talento, Albe per l’aspetto fisico è il cantante che si differenzia di più da LDA e Deddy. Viso d’angelo, lineamenti delicati e capelli castano chiaro della lunghezza appena sufficiente per poterli anche raccogliere sulla nuca. Ma anche no e lasciarli come natura vuole. Come LDA, partecipa ad Amici 2021 per arrivare poi in finale. Non è semplice trovare informazioni circa il peso e l’altezza sebbene pare si attesti su un metro e ottanta. Il suo primo inedito “Tratti”, in pochissimo tempo raggiunge 100mila streaming su Spotify.

Deddy, LDA e Albe sono tra i satelliti meglio riusciti di Amici e se i fans si contentano alla grande della partecipazione di Deddy domenica 15 gennaio, non perdono la speranza. Quella di ritrovarsi a seguire (in ordine sparso) gli altri due beniamini: Albe ed LDA.

Intanto un tweet ufficiale pubblicato ieri comunica che “in seguito ad un evento successo a Capodanno la produzione ha deciso in via del tutto eccezionale di separare” alcuni concorrenti “in due ali distinte della casa”. Quel che accadrà si vedrà domenica alle 14 su Canale 5. E le visualizzazioni si contano in migliaia.