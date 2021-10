La pandemia ha modificato il nostro stile di vita da ogni punto di vista. Non è cambiato solo il modo di lavorare e di approcciarci agli altri, ma anche di fare shopping. Amazon come molti altri si è adattato proprio a questo mutamento di esigenze.

Per quasi un anno, le lunghe passeggiate per negozi hanno subito un drastico ridimensionamento dovuto alle restrizioni ministeriali. I mesi chiusi in casa, inoltre, hanno permesso anche ai non esperti del pc di scoprire un Mondo del tutto nuovo. Tanti erano già avvezzi all’uso del computer e allo shopping online, ma tanti altri no, soprattutto i meno giovani. Durante il lockdown, però, sono stati numerosi coloro che hanno optato per la spesa direttamente con un click e per altri acquisti comodamente da casa.

Anche oggi che la situazione è evidentemente migliorata, sembra che gli acquisti via internet piacciano a tantissimi. Sarà la pigrizia? Non sappiamo, ma sappiamo un’altra cosa che farà felici molti dei nostri Lettori.

Amazon ha in serbo una brillante sorpresa e si prepara a sfidare i colossi dell’e-commerce

Amazon, il più grande colosso del commercio online, ha deciso di stupire i suoi utenti europei. Già inaugurato negli Stati Uniti, la nota azienda ha deciso di aprire un Luxury store anche in Europa.

Si tratta di un’incredibile novità per una realtà che finora si è dedicata ad un pubblico che fosse il più vasto possibile.

Con questa strategia, Amazon intende ampliare ancora di più il suo lavoro, con prodotti di lusso e un’apertura ad un diverso bacino di utenti. La sua espansione in termini di qualità e quantità potrebbe garantirgli incredibili fatturati e soddisfare chiunque non abbia voglia di addentrarsi in negozi molto affollati.

Ma perché questa scelta così diversa rispetto al suo classico modo di operare?

La forza dell’e-commerce

Per Amazon non ci sono dubbi sul come agire. La risposta sta proprio nella forza dell’e-commerce.

La vita frenetica, le giornate impegnate tra il lavoro e le faccende domestiche, ci costringono a rivedere tutte le nostre attività quotidiane.

Anche le restrizioni ancora in vigore non sono da sottovalutare, specialmente per chi ha il timore di ritrovarsi in luoghi pieni di gente. La situazione di incertezza che stiamo vivendo, da un lato ci ha limitati in tante cose, dall’altro, forse paradossalmente, ci ha aperto nuovi orizzonti.

Un nuovo modo di fare shopping, ma anche di sfruttare il nostro tempo, dedicando i momenti liberi a ciò che amiamo di più.