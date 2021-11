In questo periodo si è sentito parlare molto di TV, decoder o bonus televisore. Abbiamo anche assistito alla scomparsa dei programmi non in HD sui nostri televisori. Insomma ci stiamo adattando piano piano a tutto il progresso tecnologico che abbiamo fatto. Quando scegliamo un televisore nuovo, una caratteristica importante che deve avere è l’ottima risoluzione dello schermo. Ma altro che tecnologia LED o QLED, per le TV ne è arrivata una nuova pazzesca. Noi siamo abituati principalmente a queste due tecnologie, si trovano quasi sempre ad un prezzo conveniente e la risoluzione è buona. La versione QLED è sicuramente migliore rispetto alla LED.

In questo periodo c’è anche il Black Friday, quindi se abbiamo in mente di acquistare un nuovo televisore, possiamo farlo in questa settimana perché possiamo trovare degli ottimi sconti. Ed ecco dove possiamo trovare televisori d’ultima generazione in offerta e regalarci un Natale in 4K.

Altro che tecnologia LED o QLED, per le TV ne è arrivata una nuova pazzesca

Infatti è stata presentata una nuova tecnologia che si chiama QNED mini LED. Questa combina differenti tecnologie: retroilluminazione mini LED e doppio filtro colore Quantum Dot e NanoCell. Queste sorgenti luminose sono molto più piccole rispetto a quelle normali e permettono di ottenere una luminanza tanto elevata, un nero più profondo, che sembra di stare al buio, e una nitidezza e un particolare mai visto su normale televisore LED. Quindi guardare un film sarà completamente una nuova esperienza. I colori delle immagini sono sensazionali da ogni angolazione, sia che guardiamo la TV frontalmente sia che la guardiamo lateralmente. Ovviamente è possibile applicare questa tecnologia sui televisori 8K.

QNED vs OLED

Questa fascia, la QNED, si trova al di sotto, però, della tecnologia OLED, diodo organico a emissione di luce. Infatti se prima esistevano la LED, QLED e OLED, ora è stata aggiunta la QNED. Un prodotto, quindi, di fascia molto alta, ma non altissima. Per quanto la risoluzione dell’immagine sia fantastica con questa nuova tecnologia, la differenza con la tecnologia OLED è ancora molto chiara. Ma la QNED è una valida alternativa ad un ottimo prodotto e ad una spesa sicuramente inferiore rispetto a quella di un televisore OLED.

Non resta che correre nei negozi di elettronica e provare dal vivo le differenze tra queste due tecnologie e vivere l’esperienza QNED in negozio e magari anche a casa.

Approfondimento

A Natale regaliamo questi preziosi oggetti da comprare scontati grazie al Black Friday