Quante volte ci accade in questo periodo dell’anno, con queste temperature rigide, che il parabrezza della nostra auto si appanni improvvisamente? E altrettante volte succede che la mattina, soprattutto quando andiamo di fretta, l’auto nel parcheggio è avvolta dalla condensa.

Davvero una cosa che ci innervosisce e che, mentre guidiamo, potrebbe diventare davvero pericoloso oscurandoci la visuale. È altresì vero che i finestrini annebbiati intrattengono anche i nostri piccoli che li useranno come lavagne. Ma la nostra priorità è la sicurezza di marcia. Per non far più appannare i vetri dell’auto ecco alcuni accorgimenti e un consiglio della nonna per evitare anche pericoli e incidenti.

È una questione di temperatura

Il forte sbalzo termico tra esterno ed interno dell’auto è la causa principale della formazione di questa fastidiosissima nebbiolina. Se, infatti, ci facciamo caso l’auto si appanna molto più frequentemente se non siamo soli all’interno del veicolo. Ovviamente più persone siamo, più la temperatura interna è alta e più facilmente si presenta questo fenomeno.

Un’altra causa, a cui nessuno pensa, è di entrare in auto con scarpe o vestiti bagnati che aumenteranno l’umidità interna.

Metodi che risolvono questo problema sono ovvi e conosciuti da tutti. Abbassare il più velocemente possibile la temperatura interna con l’aria condizionata o l’apertura del finestrino. Quest’ultimo, visti soprattutto i bassi gradi esterni, può essere risolutivo ma davvero pericoloso per la nostra salute.

Ma se davvero non vogliamo preoccuparci dei vetri improvvisamente annebbiati il segreto, nei lunghi viaggi, è quello di impostare la temperatura interna della macchina a 18 gradi. Così facendo sarà davvero improbabile, se non impossibile, che i vetri si appannino.

Prevenire è meglio che curare

Come dicevamo inizialmente trovare la mattina la nostra auto completamente ricoperta dalla condensa è sinonimo di perdita di tempo e pericolo. Abbiamo però dei semplicissimi metodi per prevenire tutto questo.

Oltre a quello scontato, cioè coprire l’auto con un telo, oppure il più volte citato “metodo del calzino” esiste anche un suggerimento della nonna. Sembra strano ma ci basterà mezza patata e un quotidiano. Prendiamo il tubero e cominciamo a strofinarlo su tutti i vetri dell’auto assicurandoci di ricoprirli completamente di amido. Ripuliamo il tutto con i nostri giornali. Così facendo abbiamo creato un leggerissimo strato protettivo che non farà più appannare la nostra auto. Geniale vero?