Altro che tacchi a spillo, l’estate 2023 sarà la stagione delle zeppe e dei sandali con plateau: ecco le proposte Bata e H&M

Siamo ancora nel cuore della primavera ma assaporiamo già il profumo dell’estate. Con le nuove collezioni di scarpe già iniziano a delinearsi le tendenze per la prossima stagione.

Bastano delle giornate di sole e già viene voglia di vacanza, di mare e relax. Sogniamo di ritirare nell’armadio gli outfit per l’ufficio o il lavoro e di ritrovare i maxiabiti colorati, le gonne in jeans o i pinocchietti in cotone. Scopriamo però quali saranno le tendenze per la prossima estate per le calzature e qualche suggerimento per abbinarle.

Altro che tacchi a spillo, l’estate 2023 sarà la stagione delle zeppe: ecco alcuni modelli strepitosi

Per la stagione estiva H&M propone una grande varietà di scarpe con zeppe in corda che sono un po’ l’emblema dell’estate. Il modello espadrillas con nastri da annodare a 29,99 € prevede una tomaia in tela ed una zeppa in juta. Il modello è disponibile anche con tela in fantasia nero e beige perfetto da abbinare ad abiti neri che valorizzano l’abbronzatura. Bata propone invece un paio di sandali da donna in pelle con zeppa ad effetto sughero (69,99 €). Questa calzatura grazie ai listelli e cinturini in pelle si presta ad essere abbinata anche a look eleganti con pantaloni a sigaretta e camicette in voile o pizzo Sangallo, anche questi tessuti di tendenza per la prossima stagione.

Altro modello must have dell’estate vede la zeppa in corda come i sandali Bata con zeppa e dettaglio catena a 69,99 €. In questo caso possiamo scegliere di indossarle con un jeans denim, un blazer bianco e una borsa shoper con doppio manico che richiama il dettaglio della catena presente sul cinturino della scarpa. Infine nei nuovi arrivi Bata troviamo un’altra calzatura con zeppa con motivo stampato a greca nero e beige e listello effetto pelle intrecciata sempre a 69,99 €. Questo modello è l’ideale da abbinare alle classiche borse in paglia da spiaggia e maxigonna a ruota in nuance.

I sandali con il plateu

Nelle nuove collezioni estive troviamo molti sandali con plateau alti. Questi possono esser in corda o nel medesimo materiale della tomaia. H&M propone i sandali slip-on in paglia con plateau, punta aperta e tacco squadrato. Sono disponibili in verde mela o crema a 34,99 €. Pochi giorni fa Charlotte Casiraghi per partecipare alla sfilata di Chanel autunno inverno 2023-2024, ha sfoggiato un paio di calzature dalla stessa linea in vernice rossa. In questa estate dove terrà ancora banco il Barbiecore, non possiamo non citare i sandali slip-on con plateau H&M in color ciliegia. La scarpa vede ampie fasce incrociate rivestite in tessuto lucido e tacco squadrato. Il prezzo è di 39,99 €. L’abbinamento ideale? Un miniabito in tinta in perfetto stile Barbie.

Il ritorno degli zoccoli

Molti di noi non ne sentivano la mancanza ma nelle sfilate primavera-estate si è fatta strada una nuova tendenza e come tale dobbiamo darne atto. Sono tornati di moda i famigerati clogs ovvero gli zoccoli ma in versione alta con zeppa o plateau. Se pensavamo ormai dimenticato il rumore assordante degli zoccoli sui sampietrini, quest’estate rimarremo delusi.

