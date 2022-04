Ci sono aree del nostro Paese dove trovare un bancomat aperto è come andare a tartufi. Perché spesso lo sportello ATM è sistematicamente fuori servizio. E questo succede peraltro pure dopo aver magari percorso parecchi chilometri in macchina.

Con la digitalizzazione, e con la riduzione delle filiali bancarie sul territorio nazionale, l’operazione di prelievo di contanti allo sportello bancomat è sostanzialmente diventata un’impresa. Specie quando il cittadino vive in piccoli comuni dove non solo non ci sono banche, ma non c’è nemmeno un ufficio postale. Al punto che non si esclude che presto gli sportelli bancomat potrebbero non esistere più.

Altro che sportelli bancomat aperti, ecco come vivere senza contanti quando gli ATM sono chiusi o troppo lontani

La tendenza, che dura ormai da diversi anni in Italia, è quella per cui il numero di sportelli bancomat per abitante tenderà ulteriormente a scendere. Ragion per cui occorre seriamente prendere in considerazione una scelta radicale. Ovverosia, quella di vivere in tutto e per tutto senza i contanti. E senza che questo comporti poi degli eccessivi disagi.

Altro che sportelli bancomat aperti, infatti. Con la rinuncia al denaro contante che passa attraverso l’uso sistematico della carta bancomat e della carta di credito, ma sono solo. Perché in Italia ci sono ancora esercizi commerciali che non hanno il POS. Ma che permettono di perfezionare le transazioni sempre in modalità elettronica.

Nella fattispecie, con le app di pagamento via cellulare. Da Paypal a Satispay, e passando per altri servizi di portafoglio digitale come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. In modo tale che, sempre senza contanti, qualsiasi acquisto possa essere effettuato in modalità rigorosamente cashless.

Perché abituarsi al denaro di plastica ed a quello elettronico e dire così addio per sempre al cash

Inoltre, sul perché abituarsi al denaro di plastica ed a quello elettronico c’è pure da rimarcare il fatto che al giorno d’oggi l’uso della carta è a misura di consumatore. In quanto ci sono le carte di credito a saldo, quelle revolving ed anche le carte prepagate.

Così come ormai si può pagare con la carta di credito pure un caffè in maniera sicura e veloce grazie alla tecnologia contactless. In altre parole, un mondo senza denaro contante è davvero possibile, e non servono nemmeno gli spiccioli in tasca. Così come si può dire addio per sempre alla ricerca affannosa di uno sportello bancario ATM o di un Postamat presso un ufficio postale.

