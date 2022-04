Una vera tentazione questi biscotti golosi ma light, velocissimi e senza burro si inzuppano che è un piacere

Il forno di casa è uno strumento straordinario che ci permette di cucinare prelibate golosità in poco tempo. Anche i biscotti fatti in casa sono tra le squisitezze che possiamo preparare grazie al nostro formidabile elettrodomestico.

In questa versione li realizzeremo con la pasta frolla all’olio, perfetti da gustare insieme a una calda tazza di tè o latte. Non ci servirà molto, giusto qualche ingrediente della dispensa e un pizzico di manualità. Ma una cosa è certa: saranno una vera tentazione questi biscotti golosi ma light, ideali per rispettare la linea e soddisfare l’appetito.

Ecco gli ingredienti che ci serviranno per prepararne un bel po’:

350 g di farina;

100 g di zucchero;

90 g di olio di semi di mais;

2 uova;

1 scorza di limone;

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci;

decorazioni a piacere;

marmellata q.b.

Iniziamo munendoci di una ciotola abbastanza larga da contenere l’impasto che stiamo per preparare. Rompiamo le uova tenendo sia tuorli che albumi, poi aggiungiamo zucchero, scorza di limone e olio. Amalgamiamo alla perfezione tutti gli ingredienti fino a che non risulterà un composto omogeneo e senza grumi.

Proseguiamo nella preparazione aggiungendo lentamente anche la farina e senza smettere di mescolare. Per ultimo uniamo il lievito in polvere e impastiamo tutto con le mani.

Quando avremo finito, sistemiamo il composto sul piano di lavoro e, sempre a mano, facciamo un panetto. Ora possiamo ritagliare dei pezzi di impasto per ricavare la forma dei biscotti che vogliamo. Utilizziamo gli stampi appositi o, se non li abbiamo, aiutiamoci con l’orlo di una tazzina da caffè.

Consiglio: cerchiamo di ottenere dei biscotti abbastanza spessi, per non rischiare di bruciarli in fase di cottura.

Guarnizione e cottura

Ora che abbiamo le nostre forme di pasta possiamo rivestire una teglia con carta da forno su cui adagiare i dolcetti. Apriamo il nostro barattolo di marmellata e con un pennellino ne distribuiamo uno strato su ogni biscotto.

Sistemiamo anche le decorazioni che abbiamo scelto, come scaglie di mandorle, confettini colorati o granella di nocciole. Facciamo una leggera pressione perché si attacchino bene alla superficie. Non ci resta che cuocere tutto a 170 gradi per 15 minuti in forno già caldo. A cottura ultimata, aspettiamo che i biscotti raffreddino prima di servirli.

