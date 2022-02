L’inverno sta lentamente lasciando spazio ai profumi e ai primi tepori della primavera. In alcune zone di Italia il freddo potrebbe ancora tornare con gelate, soprattutto tardive. Ma con l’arrivo di marzo il peggio potrebbe essere passato in molte parti di Italia.

Le rose e le ortensie stanno cominciando a risvegliarsi dal riposo invernale, osservandole si potrà notare lo spuntare di nuove foglioline.

Ci saranno, però alcune piante che saranno in grado di abbellire il nostro giardino già alla fine dell’inverno.

Tra queste meritano di essere nominate oltre all’Amamelide anche la famosissima Camelia e la Forsizia bianca.

Nel presente articolo si tratterà proprio di queste due piante capaci di rendere meraviglioso il nostro giardino senza troppo sforzo. Le vere protagoniste del periodo tra la fine dell’inverno e l’inizio della bella stagione.

Altro che ortensie, ecco 2 piante da esterno che ci regaleranno fiori rosa e bianchi tra inverno e primavera

La camelia è una delle piante più diffuse all’interno dei giardini di tutta Italia. Una pianta molto robusta che gli appassionati di letteratura assoceranno al capolavoro di Dumas figlio “La signora delle camelie”.

Possono essere coltivate sia in piena terra che in vaso e si adatteranno bene a qualsiasi tipo di terreno.

Per quanto riguarda l’esposizione gradiscono il sole ma senza esagerare, durante l’estate dovranno avere un riparo. Per questo motivo spesso si sistemano in piena terra vicino a piante alte capaci di ombreggiarle.

Esistono numerose varietà di camelia, una delle differenze sarà legata alla forma dei fiori. La fioritura sarà tra dicembre e marzo. La camelia sarà anche semplice da riprodurre e bisognerà ricordarsi di potarla di tanto in tanto.

La Forsizia

La seconda pianta di cui si tratterà è meno diffusa rispetto alla Camelia, si tratta della Forsizia bianca.

La Forsizia è un arbusto molto conosciuto che, tuttavia, si vede specialmente con fiori di colore giallo. Non è raro scorgerla su terrazze o nei giardini specialmente quando è ricca di meravigliosi fiori gialli.

Anche la Forsizia bianca tende a fiorire molto prima rispetto ad altri arbusti. I fiorellini di colore bianco sono molto decorativi e spunteranno sui rami proprio in inverno.

Si potrà fare crescere in modi diversi, sia disordinata che tondeggiante. Tutto dipenderà dal modo che si deciderà di seguire per la potatura. La Forsizia tenderà a crescere disordinata se non tenuta sotto controllo.

Ama l’ombra, per questo sarà perfetta una sistemazione sia in terra che in vaso ma rivolta a Nord. Oltre a questo accorgimento non necessiterà di particolari cure. Quindi altro che ortensie, ecco 2 piante da esterno perfette sia per giardini che per terrazze colorate in inverno.