Cucinare è una vera e propria arte. Ai fornelli, infatti, possiamo sbizzarrirci ogni volta, dedicandoci a nuove ricette che possano piacere ai nostri ospiti. Trovare la giusta ispirazione e preparare dei nuovi piatti è un momento unico, che riempie il cuore di tantissime persone. Dobbiamo anche dire, però, che non sempre abbiamo il tempo necessario per realizzare ricette complesse e studiate. Infatti, ci sono delle sere in cui una cena improvvisata può metterci i bastoni tra le ruote. In questo caso, non lasciamoci cogliere impreparati. Ci sono tantissimi piatti deliziosi e gustosi, che possono essere preparati davvero in pochi minuti.

Involtini di carne, cavolo cappuccio e carote, una vera e propria delizia pronta in pochissimi minuti che farà felici noi e i nostri ospiti

Uno dei piatti lampo facilissimi da realizzare è quello che vogliamo presentare in questo articolo. Oggi, infatti, vedremo come preparare degli involtini di cavolo cappuccio, carote e carne. Per realizzare la nostra ricetta, in primis, dovremo procurarci:

1 rotolo di pasta fillo;

200 g di carne macinata;

20 ml di salsa di soia;

1 carota;

½ cavolo cappuccio;

sesamo;

sale.

E ora vediamo come usare questi ingredienti per dar vita al nostro piatto.

Degli involtini ripieni così deliziosi e facili da preparare non li aveva mai mangiati nessuno, ecco la ricetta semplice e gustosa da realizzare

Per prima cosa, occupiamoci della carne. Mettiamola in una padella, con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e aspettiamo che inizi a cuocersi. Nel mentre, occupiamoci del cavolo cappuccio e delle carote. Puliamo con attenzione entrambe le verdure e tagliamole in strisce fini e sottili. Dopo circa 5 minuti, aggiungiamole in padella con la carne. Versiamo anche i 20 ml di salsa di soia e un pizzico di sale per dare sapore. Lasciamo cuocere il tutto con fiamma media, mettendo un coperchio sugli ingredienti e aspettiamo almeno 10 minuti. Quando sarà trascorso il tempo necessario, spostiamo tutti gli ingredienti in una ciotola, mescoliamo con attenzione e aggiungiamo anche il sesamo.

Ora, stendiamo sul tavolo la pasta fillo e sistemiamo per bene gli ingredienti appena cucinati. Arrotoliamo la pasta intorno alla carne con le verdure per creare i nostri involtini e sistemiamoli in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. Lasciamo cuocere per circa 4 minuti et voilà. Il piatto è pronto. Ora, possiamo sicuramente dirlo. Degli involtini ripieni così deliziosi e facili da cucinare sono davvero un’idea fantastica per una cena improvvisata.

